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桃園榮家日照中心今揭牌 48種趣味教具全由院方自製

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園榮譽國民之家附設社區式「日間照顧中心」今天揭牌，自製48種有趣教具，包括指間投籃、懷舊釣魚小遊戲等，讓長者們在訓練手腳協調力之餘，也能玩得盡興。記者陳夢茹／攝影
桃園榮譽國民之家附設社區式「日間照顧中心」今天揭牌，自製48種有趣教具，包括指間投籃、懷舊釣魚小遊戲等，讓長者們在訓練手腳協調力之餘，也能玩得盡興。記者陳夢茹／攝影

桃園榮譽國民之家附設社區式「日間照顧中心」今天揭牌，將招募16位長者，榮民之家的照服員更自製48種有趣教具，包括指間投籃、懷舊釣魚小遊戲等，讓長者們在訓練手腳協調力之餘，也能玩得盡興。

桃園市長鄭文燦今天也到場視察。他說，配合中央的長照2.0政策，3家榮總、12家分院都已成立日照中心，相信可對長者提供更好的服務。桃園目前有28家日照中心，年底可達到40家，八德區部分陸續還會在八德三號社會住宅、北景雲營區、麻園地區衛生所增設日照中心。他承諾，榮家周邊包含人行步道、水圳、停車場及埤塘公園等，都會再改善，給長者一個安全無慮的環境。

照顧服務員鄭少麗表示，日間照顧中心內共有48種自製教材，由院方人員上網搜尋製作靈感，再用資源回收物品，如紙箱等來製作。以「指間投籃」教具為例，用手指按壓機關，可使兵乓球彈入小籃筐中，該教具能刺激大腦的額葉和枕葉，訓練長者的思考能力及視覺功能，48種教具中，最後長輩歡迎的莫過於指間投籃及懷舊釣魚小遊戲。

桃園榮譽國民之家說，日間照顧中心搭配最新的日照智慧管理系統，讓家人隨時可使用手機，即可掌握長輩在中心的情形，戶外方面享有榮家萬坪公園的美景，除提供生活照顧、醫療復健、藥物諮詢、健康管理、文康活動等多元的活動參與機會外，更長者在白天有個找朋友的安全好去處，晚上再回家享受家庭溫暖及天倫之樂。

桃園榮譽國民之家附設社區式「日間照顧中心」今天揭牌。記者陳夢茹／攝影
桃園榮譽國民之家附設社區式「日間照顧中心」今天揭牌。記者陳夢茹／攝影
照顧服務員鄭少麗表示，日間照顧中心內共有48種自製教材，由院方人員上網搜尋製作靈感，再用資源回收物品，如紙箱等來製作。記者陳夢茹／攝影
照顧服務員鄭少麗表示，日間照顧中心內共有48種自製教材，由院方人員上網搜尋製作靈感，再用資源回收物品，如紙箱等來製作。記者陳夢茹／攝影
桃園榮譽國民之家附設社區式「日間照顧中心」今天揭牌，自製48種有趣教具，包括指間投籃、懷舊釣魚小遊戲等，讓長者們在訓練手腳協調力之餘，也能玩得盡興。記者陳夢茹／攝影記者陳夢茹／攝影
桃園榮譽國民之家附設社區式「日間照顧中心」今天揭牌，自製48種有趣教具，包括指間投籃、懷舊釣魚小遊戲等，讓長者們在訓練手腳協調力之餘，也能玩得盡興。記者陳夢茹／攝影記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦也親自玩起教具「彩球回家」。記者陳夢茹／攝影
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