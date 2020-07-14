快訊

惡火連燒難滅！美軍兩棲突擊艦「好人理查號」恐提前退役

李玟9年豪門婚姻驚爆生變 親姊姊說話了

竹縣在地企業捐1萬個醫療口罩 助美國姐妹市度過疫情

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣在地企業奕綸有限公司捐贈1萬個醫療用口罩給新竹縣政府，縣長楊文科（右三）今天在主管會報上表揚並頒發獎牌。記者陳斯穎／攝影
新竹縣在地企業奕綸有限公司捐贈1萬個醫療用口罩給新竹縣政府，縣長楊文科（右三）今天在主管會報上表揚並頒發獎牌。記者陳斯穎／攝影

新竹縣在地企業奕綸有限公司捐贈1萬個醫療用口罩給新竹縣政府，縣長楊文科今天在主管會報上表揚並頒發獎牌給該公司，楊文科表示，這些口罩將轉贈給美國芝加哥衛斯蒙姐妹市，盼協助姊妹市度過疫情

縣府民政處指出，今年初新冠肺炎疫情爆發，經濟部工業局公布15家口罩廠商共60條口罩產線，其中一條產線為奕綸公司，此公司設立於新竹縣新豐鄉，經營醫療技術設備製造事業，為新竹縣市唯一被國家招集生產醫療級口罩的廠商。

楊文科感謝奕綸有限公司熱心捐贈並表示，因美國疫情越來越嚴重，縣府會將口罩轉贈給衛斯蒙姐妹市，也感謝衛斯蒙市在3月台灣疫情還未趨緩期間，捐贈1400個防疫口罩給竹縣學校的第一線防疫人員，感受到衛斯蒙市最溫暖的友好情誼。

奕綸有限公司實際負責人蔡仁聲說，很高興有機會能協助美國芝加哥衛斯蒙姐妹市度過疫情，也很感謝國軍的後指部，在疫情嚴峻期間協助生產口罩，一天可生產28萬個口罩，目前公司一天產能維持15到18萬個口罩，很榮幸能為竹縣盡一點心力，也期盼在地企業能有更好的成長。

口罩 疫情 新竹

延伸閱讀

竹縣府勞工處長將退休 為同仁請命盼調整甲乙丙比例

竹縣AI智慧園區 8月招商

台大新竹生醫分院攜敦捷光電 開發醫療智慧系統

台大新竹生醫分院與敦捷光電 開發手機監控心律軟體

相關新聞

竹縣府勞工處長將退休 為同仁請命盼調整甲乙丙比例

新竹縣長楊文科今天在主管會報上頒發「勳業永懷」牌木匾給即將退休的勞工處長唐維德，唐維德除發表退休感言，也特別為府內約聘雇...

公館鄉第一位女性「紅棗王」溫劉碧琴自評做什麼像什麼

苗栗縣公館鄉今天紅棗評鑑比賽，誕生了第一位女性「紅棗王」溫劉碧琴，她種紅棗20多年，採友善耕作，今年獲得二等獎，今年更上...

台鐵埔心站曾被批像違建 今重塑呈現新風貌

台鐵桃園市楊梅區埔心站外觀過去被批評像違建，跟中壢站一樣沒特色，現在不一樣了，站體正面小廣場「埔心」美術字體還有英、韓語...

疫情趨緩 桃園明天起恢復免費巴士原先班次

新冠疫情近期趨緩，加上中央振興券明天將上路，桃園市政府交通局宣布，先前樂活巴減班3成、48條路線，包括含正副線73條，將...

大園4社區 要求納入航空城徵收

桃園航空城計畫近來爭議不斷，大園區海口里東隆凱悅社區、過田聚落、溪州聚落及光明社區居民，最近在社區掛出「我們要徵收、要搬...

科技輔助交通 桃園33處路段試辦

桃園市府向交通部爭取補助，完成33處路段科技輔助交通試辦，分別有網狀線佔用警告、機車待轉區警示、超高車輛限高示警及平均區...

竹縣AI智慧園區 8月招商

新竹縣政府推動「5支箭」施政主軸，其中國際AI智慧園區公共工程進度已達45%，縣府昨舉辦智慧園區產業專用區設定地上權案招...

苗栗空品變優 環局：持續有感改善

苗栗縣PM2.5年平均值從2014年到去年，改善幅度達32.1%，空氣品質不良比率也從20%降至6.3%，環保局強調將持...

竹塹國樂節 推出18場活動

新竹市「2020竹塹國樂節」本周六開跑，將一連舉辦18場活動，今年首度邀請國內五大職業國樂團齊聚演出，昨天也邀新竹青年國...

風雲社團／竹縣警愛跑 甩油紓壓跑回健康

警務人員工作超時、運動量少、外食機率高，容易讓健康亮紅燈，幾名喜愛慢跑的新竹縣員警2015年組成「竹縣警愛跑」社團，號召...

軍人退休轉職青農 他為當農夫投入千萬退休金

為鼓勵桃園在地青年從事農業，桃園市政府農業局籌畫第7屆「桃園市青年農民輔導計畫」，錄取40個學員今天開訓，更邀請到前幾屆...

白沙屯媽祖回宮安座 管委會：進香非常成功、非常圓滿

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天下午3點20分，「進哦！進哦！進哦！」的聲音響徹雲霄，白沙屯媽祖回宮安座，今年北港9天8夜進...

熱門新聞

李婉鈺分享做冰滴咖啡 網友歪樓問：這是您的睡衣嗎？

港湖女神意外曝光賴品妤性感中空照 網友驚呼「腰到底多細？」

影／爆料高雄自助餐回鍋油「比機油還黑」！衛生局稽查超標換油

台東省道30公尺內從60下降25公里 駕駛：這叫緊急剎車

溪湖糖廠小火車連假被撞翻...即日起優待溪湖人乘車

白沙屯媽祖回宮安座 管委會：進香非常成功、非常圓滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。