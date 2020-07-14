竹縣在地企業捐1萬個醫療口罩 助美國姐妹市度過疫情
新竹縣在地企業奕綸有限公司捐贈1萬個醫療用口罩給新竹縣政府，縣長楊文科今天在主管會報上表揚並頒發獎牌給該公司，楊文科表示，這些口罩將轉贈給美國芝加哥衛斯蒙姐妹市，盼協助姊妹市度過疫情。
縣府民政處指出，今年初新冠肺炎疫情爆發，經濟部工業局公布15家口罩廠商共60條口罩產線，其中一條產線為奕綸公司，此公司設立於新竹縣新豐鄉，經營醫療技術設備製造事業，為新竹縣市唯一被國家招集生產醫療級口罩的廠商。
楊文科感謝奕綸有限公司熱心捐贈並表示，因美國疫情越來越嚴重，縣府會將口罩轉贈給衛斯蒙姐妹市，也感謝衛斯蒙市在3月台灣疫情還未趨緩期間，捐贈1400個防疫口罩給竹縣學校的第一線防疫人員，感受到衛斯蒙市最溫暖的友好情誼。
奕綸有限公司實際負責人蔡仁聲說，很高興有機會能協助美國芝加哥衛斯蒙姐妹市度過疫情，也很感謝國軍的後指部，在疫情嚴峻期間協助生產口罩，一天可生產28萬個口罩，目前公司一天產能維持15到18萬個口罩，很榮幸能為竹縣盡一點心力，也期盼在地企業能有更好的成長。
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