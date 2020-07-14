苗栗縣行銷四季飄果香 搶攻振興三倍券

振興三倍券15日將上路使用，苗栗縣政府今天宣傳縣內優質農產品，縣長徐耀昌表示，苗栗四季有不同水果盛產，歡迎民眾造訪，配合使用振興三倍券，提升在地農業觀光。

苗栗縣政府為推廣縣內農特產品，今天在縣府大廳舉辦「苗栗慢山城，四季飄果香」記者會，縣長徐耀昌、農業處長陳錦俊以及多名縣議員、各鄉鎮市農會幹部出席，共同為苗栗優質農特產與水果行銷代言。

徐耀昌指出，苗栗農產品向來以品質優良聞名，大湖草莓、公館紅棗、頭份東方美人茶，往往一推出，就掀起一股旋風，以目前7、8月進入水梨產季，接下來9月文旦、10月甜柿、11月芋頭和杭菊、12月有草莓以及柑橘等，下半年到苗栗可說是「月月飄果香、日日有好味」。

徐耀昌表示，配合中央政府推出三倍券、農遊券等振興消費券，苗栗縣各旅遊景點、商家也推出買千送百的回饋專案，8月份三灣鄉以及卓蘭鎮農會，還將帶領農友前往台北花博公園和希望廣場舉辦展售會，希望藉由促銷活動，打響苗栗「水果王國」品牌。

苗栗縣政府農業處長陳錦俊指出，苗栗縣的蜂蜜、水梨、紅棗、東方美人茶等農特產品，每年舉辦縣級評鑑，透過良性競爭提高品質，不過網路上曾出現仿冒的一頁式廣告，要特別提醒消費者選購相關產品，認清苗栗在地品牌，可打電話至各農會詢問，或直接到苗栗產地遊憩兼採果，才能確保買到優質農特產品。