竹縣府勞工處長將退休 為同仁請命盼調整甲乙丙比例

新竹縣長楊文科今天在主管會報上頒發「勳業永懷」牌木匾給即將退休的勞工處長唐維德，唐維德除發表退休感言，也特別為府內約聘雇及臨時人員發聲，盼縣長調整他們考核甲乙丙的比例，他指出，這些約聘雇及臨時人員不乏「有背景者」，但丙的比例高達10％，也讓認真做事的同仁考績被打丙，人事處長陳家士則回應，將重新調整比例，請局處長秉公處理，解聘能力表現不佳者。

唐維德投身公職32年，在勞工處長一職服務12年，他指出，近年勞資調解案件比例大幅上升，光是本國一年就有6、700例，外籍勞資糾紛案件也逐年成長，但勞工處內正式公務人員僅12人，加上約聘雇及臨時人員的37人，各項考評、稽查等業務繁重，「光接電話就應付不暇」。

唐維德表示，府內目前對這些約聘僱、臨時員的年終考核比例為甲不得高於50％、乙不得低於40％、丙不得低於10％，但連公務人員丙等3％都難打，「10％該如何打？」

他也指出，有些資深的約聘雇、臨時人員是府內主管、議員們的親戚，「你敢打他丙等嗎？打來打去被打丙等都是那些做事認真的人，公平在哪裡？」因此他特別提出此項請求，更放話若縣長不調整，他就拉白布條抗議。

楊文科表示會虛心接受，陳家士也澄清，楊文科曾指示調整，目前已改為甲的比例75％、乙23％、丙2％，陳家士也說，不管背景，人進來了，就要適度考核，「好的留下來，不好的就讓他離開」，去年首次考核，就解雇4人，今年上半年也有同仁犯重大錯誤被解聘。