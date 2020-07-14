公館鄉第一位女性「紅棗王」溫劉碧琴自評做什麼像什麼

苗栗縣公館鄉今天紅棗評鑑比賽，誕生了第一位女性「紅棗王」溫劉碧琴，她種紅棗20多年，採友善耕作，今年獲得二等獎，今年更上一層樓，她認為「只不過是一塊匾額！」最高興是品質的肯定。

公館鄉紅棗正值產季，今天辦理紅棗評鑑比賽，必須有產銷履歷，381項農藥零檢出，才能參加比賽，今年31名棗農參與評鑑，比賽紅棗平均糖度26.9度，評審大讚質量均佳，結果特等獎溫劉碧琴，頭等獎傅學正，二等獎朱龍政、邱華聖，三等獎徐立明、黃永輝。