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公館鄉第一位女性「紅棗王」溫劉碧琴自評做什麼像什麼
苗栗縣公館鄉今天紅棗評鑑比賽，誕生了第一位女性「紅棗王」溫劉碧琴，她種紅棗20多年，採友善耕作，今年獲得二等獎，今年更上一層樓，她認為「只不過是一塊匾額！」最高興是品質的肯定。
公館鄉紅棗正值產季，今天辦理紅棗評鑑比賽，必須有產銷履歷，381項農藥零檢出，才能參加比賽，今年31名棗農參與評鑑，比賽紅棗平均糖度26.9度，評審大讚質量均佳，結果特等獎溫劉碧琴，頭等獎傅學正，二等獎朱龍政、邱華聖，三等獎徐立明、黃永輝。
溫劉碧琴開心，「我做什麼像什麼！」她說，約30年前她參加苗栗市反火葬場自救會抗爭，從事土包業，退休20年多來，很認真種紅棗，使用有機肥料友善耕作，開心種出好品質的紅棗，「紅棗王」頭銜沒有什麼，只不過一塊匾額而已。
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