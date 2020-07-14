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疫情趨緩 桃園明天起恢復免費巴士原先班次

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
新冠疫情近期趨緩，桃園市政府交通局今宣布，先前樂活巴減班3成、48條路線，將從明天起恢復既有班次營運。記者陳夢茹／攝影
新冠疫情近期趨緩，桃園市政府交通局今宣布，先前樂活巴減班3成、48條路線，將從明天起恢復既有班次營運。記者陳夢茹／攝影

新冠疫情近期趨緩，加上中央振興券明天將上路，桃園市政府交通局宣布，先前樂活巴減班3成、48條路線，包括含正副線73條，將從明天起恢復既有班次營運。

桃園市免費公車88條路線，正副線總計有117條，在受疫情影響期間，6月1日起平日每天班次1071班次減為758班次運行，各路線約減班3成繼續提供服務，現為配合中央振興券消費，並推動防疫新生活運動，交通局宣布，明天起恢復既有班次營運。

交通局指出，據乘車大數據資料進行分析，以平均每班次載客大於14人次或具有商轉經營潛力等原則，檢討免費公車樂活巴共20條路線轉型為市區客運收費路線，其中6月1日已先行將L307、L709等2條路線轉型為市區公車。

此外，另經交通局一年多的乘車大數據評估分析，將從8月1日起把18條免費公車（正副線計有21條）轉型市區公車收費路線，轉型後依市區客運收費方式採里程計費，起程8公里內18元、8公里以後每公里2.58元，市民持市民卡搭車，享有 8公里買一送一乘車優惠、學生乘車優惠，及年長者、身心障礙者使用敬老愛心卡享有乘車800點補助，交通局補充，原有免費公車搭乘者的乘車距離大多為5至8公里以內，民眾仍可以銅板價搭乘公車。

交通局表示，免費公車轉型為市區公車後，搭乘人數不減反增，像是6月1日起先行將L709路轉型為市區公車212路線，經比較今年及去年6月份搭乘資料，搭乘人數由原本L709路的每月3300人次成長至4500人，平均每班由15人次增至19人次搭乘，整體運量成長26％，顯示免費公車轉型為市區公 車後，班次服務量能加大，整體運量也較過去免費公車時期大幅增加。

交通局長劉慶豐則說，政府防疫措施奏效，新冠肺炎疫情持續趨緩，民眾外出消費的需求日益增加，且配合振興券上路，48條減班的樂活巴同步於明天起恢復既有班次營運。另為使公共運輸資源能有效運用，部分免費公車轉型為市區公車，從212公車的案例可以發現，轉型後公車除可減少市府財政負擔外，又可提供更多的服務班次，滿足民眾通勤通學及購物就醫的需求。

公車 疫情 新冠肺炎

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