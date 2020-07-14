21歲越南籍生捐眼角膜 遺愛台灣助人重生

明新科大范姓越南學生日前外出訪友不幸墜樓生命垂危，因疫情家屬難以來台，在台、越政府、校方協助下，他的父親順利抵台，見上孩子最後一面，也捐出范男眼角膜，遺愛台灣。

明新科技大學國際長廖信德今天表示，21歲范姓男學生，5月底時失足墜樓，送醫搶救生命垂危，校方緊急通知家屬來台，但因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，來台困難。校方更憂心，家屬無法陪伴孩子生命的最後時間，緊急聯絡外交部及越南駐台辦事處幫忙。

廖信德說，遠在越南的范姓父親本身無護照，加上簽證流程繁瑣、且時間長，很感謝台灣駐越南辦事處與越南駐台辦事處的協助，加快范姓父親簽證時間，同時協助優先安排機位，終於在6月10日抵達台灣。

范姓父親表示，他到台灣後接受14天居家隔離、與7天自主隔離，在這段期間，他很感謝學校幫忙，讓他住在學校防疫宿舍，並提供一切生活上需要；但另一方面，也心急如焚，掛心著醫院的孩子情形。

他說，從孩子出事後，校方每日安排人員前往醫院探望與陪伴，並與越南家屬聯絡報告每日狀況，甚至他來台後，也安排越籍輔導老師全程陪伴，並協助孩子相關事宜及後事，讓他感動、又感謝。

范姓父親表示，也很謝謝孩子努力活著與堅持，直到他隔離結束後能前往醫院，陪伴孩子生命最後時光。

7月2日是范姓越南籍生離世的日子，范姓父親表示，懷著感恩的心，感謝台灣政府、校方及醫療團隊全力的幫忙。

他說，雖在越南習俗，身亡之後遺體得保持完整，但他認為，「我的孩子沒辦法活下去，會難過、哭泣，但若能把孩子的器官捐出來，能幫助其他家庭，也是孩子所樂意的」，因此，決定捐出孩子眼角膜，照亮另一個家。

「雖然我們不認識，卻要說聲謝謝您」新竹地檢署法醫楊敏昇表示，器官來源不足，是各地共同面臨的困境，感謝范姓男同學與家屬的大愛，共同延續生命的意義。