軍人退休轉職青農 他為當農夫投入千萬退休金
為鼓勵桃園在地青年從事農業，桃園市政府農業局籌畫第7屆「桃園市青年農民輔導計畫」，錄取40個學員今天開訓，更邀請到前幾屆成功創業的桃園青農們來分享，向學弟妹傳授經驗。
桃園市長鄭文燦表示，近年因桃園從事農業人口的老化，市府積極投入青年農民培育，104年起至今已培育超過205位青農，創業成功率有9成5以上，產品都相當受歡迎。他說，「桃園市青年農民輔導計畫」分為三階段培訓期，1個月農業基礎系列課程、3個月農場實習及3個月輔導農業經營及創業，前兩階段每月可獲得3萬元學徒獎金，創業時每人最高還可補助20萬元，希望吸引更多新世代的青農加入。
現年45歲的桃園市青農總會作物生產組組長的蕭富嚴，他曾是桃園市青年農民輔導計畫第三屆學員，原本是名軍人的他，退休後不忍看年邁的爸媽孤單地生活，便搬回家鄉陪伴爸媽，閒來無事時和爸媽一起種田，誤打誤撞開啟了他成為青農的契機。他說，成為青農後還有一大段路需要摸索，不是僅是種菜種田這麼簡單，他也曾遇到人生低潮，靠著青農好友們的力挺才撐過來。
蕭富嚴表示，他第一年將100萬退休金投入，發現仍會周轉不靈，便一再再投入，如今已將近千萬的退休金壓在青農事業上，他說，就他自己的經驗來說，今年才開始慢慢步上軌道，第一年栽種太多，賣不出去的農產品全成了養雞場的飼料，第二年改變策略，卻發現種太少、賺得不夠，這些低潮都靠著青農好友們，以低價將熱銷農產品賣給他，再讓他將熱銷產品一起推銷。
蕭富嚴說，以哈密瓜舉例，先切哈密瓜給客人試吃，吸引他們的目光，再把他自己的農產品放在一旁順便銷售，他笑說「哈密瓜很好吃吧，可以試試看我們家的玉米筍，也很好吃喔」，用這方式成功度過低潮。
談及目前的農產狀況，蕭富嚴指出，他目前在桃園觀音區有7甲地，種植的產品主要還是以水稻為主，還有地瓜、玉米及玉米筍，至於水果方面則是要用土地輪耕時才會種植，現正盛產火龍果。雖然投入的千萬資本還沒回本，不過他說現在狀況較為穩定，夏天收入平均一個月有20幾萬、冬天也有6、7萬，回收可期，期待有更多青農新血一同加入，為台灣農產做貢獻。
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