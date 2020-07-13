白沙屯媽祖回宮安座 管委會：進香非常成功、非常圓滿

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天下午3點20分，「進哦！進哦！進哦！」的聲音響徹雲霄，白沙屯媽祖回宮安座，今年北港9天8夜進香之旅落幕，拱天宮管理委員會宣布雖受新冠疫情影響，但政府防疫做得好，信眾大家平平安安，進香非常成功、非常圓滿。

白沙屯拱天宮媽祖北港朝天宮進香，今天下午回宮，香爐、36進士、頭旗等先行回宮，拱天宮內大批信眾齊聲高喊「進哦」，掀起一波一波的高潮，媽祖鑾轎3點20分衝進大殿，「進哦」聲中到達最高潮，立委陳超明、鄭麗文、苗栗縣長徐耀昌、拱天宮主委洪文華、朝天宮董事長蔡咏鍀等人接駕。

鄭麗文還有所感應，情緒激動身體微微顫抖，引來關心，徐耀昌並分享，7月9日清晨5點15分在北港朝天宮的「刈火」儀式，原本下著雨，出發雨就停了，不得不讓人相信白沙屯媽祖的靈驗。

洪文華及拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，今年北港朝天宮進香，雖然受到疫情及天氣炎熱影響，但信眾仍展現熱情，加上政府防疫做得好，今天大家平平安安，媽祖順利回宮安座，進香非常圓滿、非常成功，明天將由「二媽」代勞，遊庄遶境，保佑境內平安。