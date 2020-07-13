桃園原鄉新溪口吊橋部落園區重新開園 開車可直達
桃園市復興區新溪口吊橋和部落園區整修後上周六重新開放，區公所統計連兩天合計有2454人參觀，雖然比不上春節長假遊客人潮，但是來的遊客都說環境品質、水準和鄰近的景點串連起來可以規畫很好的一日遊。
復興區公所表示，11、12日兩天假新溪口吊橋開園，至8月2日入園免過橋費。剛過去的周六、日兩天假入園遊客1258、1194人已逐步回溫，但是許多遊客還不知道小車可以從羅馬公路（118線）直接開到新溪口部落周邊停車場，以為仍要從角板這端一路徒步下坡登橋，折返時大上坡體力消耗過大，難免有怨言，公所會這段時間會加強宣導。
復興區長游正英表示，今年初新溪口部落休園整修的5個月期間，就考量遊客從角板山下坡、上坡體力消耗過度問題，因此特別拓寬羅馬公路通往部落上、下溪口的道路，讓小型車可以雙向通行直達溪口端橋頭，減輕遊客體力負荷。
復興區公所文觀所指出，遊客如果要開車到溪口部落有兩條路線，一條是從新竹縣關西統一渡假村進羅馬公路，半小時到55公里路段時，有清楚的指標引導轉入新溪口部落5分鐘可達停車場。如果從北橫羅浮算起，到羅馬公路55公里路段約20分鐘，周邊公私有停車場約160個車位，老弱婦孺或行動不便者，應儘可能自溪口端登橋遊園，除了能ㄧ飽新溪口吊橋山川水景，更能品嘗溪口廣場的泰雅美食。
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