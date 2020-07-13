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竹縣國際AI智慧園區8月公告招商 縣府今辦說明會

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科表示，此次藉由說明會讓縣府與廠商交流，盼未來吸引優質企業進駐，交出漂亮成績單。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科表示，此次藉由說明會讓縣府與廠商交流，盼未來吸引優質企業進駐，交出漂亮成績單。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府推動「5支箭」施政主軸，積極發展經濟與科技，其中國際AI智慧園區公共工程進度已達45%，為達成8月正式公告招商、年底設廠進駐目標，今天舉辦「新竹縣國際AI智慧園區產業專用區設定地上權案」招商說明會，吸引28家相關業者參與並提出建議。

縣長楊文科表示，AI智慧園區地理條件相當好，從園區到國道一號只要3分鐘，8分鐘可抵達新竹高鐵站，周邊有中醫大新竹附設醫院、台大生醫分院等，教育處在園區旁也規劃文中六，預計2022年招生，此次藉由說明會讓縣府與廠商交流，盼未來吸引優質企業進駐，交出漂亮成績單。

產發處在簡報中指出，國際AI智慧園區基地坐落於竹北市莊敬北路、莊敬一路以及勝利八街路口，總開發面積約12.61公頃，規劃產業專用區一、二共約8.05公頃，劃設6筆坵塊，平均每塊規模約1到2公頃。

目前主要設定地上權招商草案條件，為地上權存續期間20年，權利金分兩期第1、11年繳納，土地租金依當期土地公告地價年息1%，加計訂約當前土地公告地價年息4%，引進項目為軟體設計、資訊服務、智慧應用服務、資訊及通訊傳播等。

縣政顧問聯華電子榮譽副董事長宣明智表示，此園區地理位置優質鄰近國道，竹北比起台北內湖都市發展更具優勢，是業者選擇產業總部絕佳地點，並建議縣府考慮園區內規畫宿舍區，讓高科技人才住宿更便利；其他多名業者也對園區未來周邊交通問題相當關心，並建議增長地上權存續時間。

產發處則表示，將針對業者提出的意見，再研議修正招商文件；交通方面，現階段縣府辦理竹北交流道改善計畫，將莊敬一路拓寬到30米，及勝利七、八街改成單行道，並規畫智慧交通管理號誌、大眾運輸等方案，未來也將進行都市計畫第5次通盤檢討，紓解交通衝擊，讓整體園區交通順暢。

產發處在簡報中指出，國際AI智慧園區基地坐落於竹北市莊敬北路、莊敬一路以及勝利八街路口。記者陳斯穎／攝影
產發處在簡報中指出，國際AI智慧園區基地坐落於竹北市莊敬北路、莊敬一路以及勝利八街路口。記者陳斯穎／攝影
縣政顧問聯華電子榮譽副董事長宣明智表示，此園區地理位置優質鄰近國道，竹北比起台北內湖都市發展更具優勢。記者陳斯穎／攝影
縣政顧問聯華電子榮譽副董事長宣明智表示，此園區地理位置優質鄰近國道，竹北比起台北內湖都市發展更具優勢。記者陳斯穎／攝影

新竹 地上權 AI

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