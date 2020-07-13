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雲林縣實施品德教育 竹市教育處鼓勵各校深化品德教育

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府教育處指出，已請各校依教育部108年修正「教育部品德教育促進方案」研定各校品德核心價值，並規劃推動品德教育宣導活動。圖／報系資料照
新竹市府教育處指出，已請各校依教育部108年修正「教育部品德教育促進方案」研定各校品德核心價值，並規劃推動品德教育宣導活動。圖／報系資料照

雲林縣153所國小，從109學年度開始實施品德教育，以「禮義廉恥」為四維架構推出官方出版的品德教育教材；對此，新竹市府教育處指出，已於校長會議、主任會議及各種教師與學校行政人員研習中，請各校依教育部108年修正「教育部品德教育促進方案」，研定各校品德核心價值，並規劃推動品德教育宣導活動。

教育處指出，市府鼓勵各校善用教育部「品德教育資源網」影音資源，結合學習領域課程與教學，深化品德教育學習。

另外，教育處每年會於4月間徵求「品德教育推廣與深耕計畫」實施學校，開放各校申請辦理相關活動，並在每年5月間辦理竹市「品德教育績優學校」甄選，於10月間辦理觀摩表揚，由獲選學校對全新竹市進行品德教育校內經營的經驗分享。教育處說，市府每年會薦送績優學校參與全國「品德教育特色學校」徵選，並擇優指派典範學校進行相關資料展示。

教育部 新竹

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