桃市住一晚免費玩一天1103人報名 家庭旅遊最愛復興線

疫情緩和使得旅遊景點人潮滿滿，桃園市自7月1日起配合國旅補助，推出「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠，規畫7條景點路線，觀旅局統計，目前已有1103人報名、11團成團，其中以復興線最夯，佔了5團。

為讓經濟復甦，政府推出振興三倍券還有國旅補助同步實施，各縣市也開始推展旅遊，桃園市政府除了先前抽出4萬名幸運民眾，可獲500元電子旅遊券外，更配合國旅補助，推出來「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠，吸引民眾暑假來桃園住宿遊憩。

「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」目前有1103人報名，已有11團成團，分別為復興線5團、 青埔線2團、新屋線1團和八德線3團，由此可見，7條路線中以復興線最受歡迎。觀旅局指出，夏天很適合到山上遊玩，有樹蔭相當涼爽，加上7月為水蜜桃盛產期，不少民眾衝著國旅一千元補助，還有桃園推出旅遊優惠，趁機到復興區散心走走，復興區幾家民宿近期住宿更已都額滿。