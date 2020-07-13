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桃市住一晚免費玩一天1103人報名 家庭旅遊最愛復興線
疫情緩和使得旅遊景點人潮滿滿，桃園市自7月1日起配合國旅補助，推出「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠，規畫7條景點路線，觀旅局統計，目前已有1103人報名、11團成團，其中以復興線最夯，佔了5團。
為讓經濟復甦，政府推出振興三倍券還有國旅補助同步實施，各縣市也開始推展旅遊，桃園市政府除了先前抽出4萬名幸運民眾，可獲500元電子旅遊券外，更配合國旅補助，推出來「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠，吸引民眾暑假來桃園住宿遊憩。
「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」目前有1103人報名，已有11團成團，分別為復興線5團、 青埔線2團、新屋線1團和八德線3團，由此可見，7條路線中以復興線最受歡迎。觀旅局指出，夏天很適合到山上遊玩，有樹蔭相當涼爽，加上7月為水蜜桃盛產期，不少民眾衝著國旅一千元補助，還有桃園推出旅遊優惠，趁機到復興區散心走走，復興區幾家民宿近期住宿更已都額滿。
觀旅局對報名人數進行分析，可發現復興線多為家族旅遊，散客較喜歡市區路線，如青埔線和八德線。觀旅局表示，「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠，提供旅客兩個景點、一個觀光工廠，還附贈午餐、交通工具與導覽人員，路線和時段只要滿6人即成團，前3天會再向民眾告知是否出團，優惠期間到9月30日，限量5千人次、額滿為止，歡迎民眾踴躍參加。
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