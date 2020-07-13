快訊

國道一號客運追撞拖板車 司機乘客13人受傷送醫

蘇貞昌開口批治安 警署證實報內政部調整南、高局長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市住一晚免費玩一天1103人報名 家庭旅遊最愛復興線

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市府觀旅局7月1日起推出「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠， 楊梅線包括白千層步道（見圖）也納入免費一日邊行程。圖／觀旅局提供
桃園市府觀旅局7月1日起推出「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠， 楊梅線包括白千層步道（見圖）也納入免費一日邊行程。圖／觀旅局提供

疫情緩和使得旅遊景點人潮滿滿，桃園市自7月1日起配合國旅補助，推出「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠，規畫7條景點路線，觀旅局統計，目前已有1103人報名、11團成團，其中以復興線最夯，佔了5團。

為讓經濟復甦，政府推出振興三倍券還有國旅補助同步實施，各縣市也開始推展旅遊，桃園市政府除了先前抽出4萬名幸運民眾，可獲500元電子旅遊券外，更配合國旅補助，推出來「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠，吸引民眾暑假來桃園住宿遊憩。

「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」目前有1103人報名，已有11團成團，分別為復興線5團、 青埔線2團、新屋線1團和八德線3團，由此可見，7條路線中以復興線最受歡迎。觀旅局指出，夏天很適合到山上遊玩，有樹蔭相當涼爽，加上7月為水蜜桃盛產期，不少民眾衝著國旅一千元補助，還有桃園推出旅遊優惠，趁機到復興區散心走走，復興區幾家民宿近期住宿更已都額滿。

觀旅局對報名人數進行分析，可發現復興線多為家族旅遊，散客較喜歡市區路線，如青埔線和八德線。觀旅局表示，「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠，提供旅客兩個景點、一個觀光工廠，還附贈午餐、交通工具與導覽人員，路線和時段只要滿6人即成團，前3天會再向民眾告知是否出團，優惠期間到9月30日，限量5千人次、額滿為止，歡迎民眾踴躍參加。

位於桃園復興角板山行館的梅園，佔地2公頃種植將近200棵梅樹，這次列入「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」的復興線中，最受民眾喜愛。圖／報系資料照
位於桃園復興角板山行館的梅園，佔地2公頃種植將近200棵梅樹，這次列入「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」的復興線中，最受民眾喜愛。圖／報系資料照
桃園市府觀旅局自7月1日起推出「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠。圖／觀旅局提供
桃園市府觀旅局自7月1日起推出「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠。圖／觀旅局提供

國旅補助 觀光工廠 疫情

延伸閱讀

侯友宜搶補助請鄭文燦幫忙 「蘇院長對你都百依百順」

北台最美山林步道串聯 市長揪爬山

桃園八德白鷺里埤塘 賞蓮零距離

新北桃園聯手 打造山林微笑曲線

相關新聞

桃市住一晚免費玩一天1103人報名 家庭旅遊最愛復興線

疫情緩和使得旅遊景點人潮滿滿，桃園市自7月1日起配合國旅補助，推出「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠，規畫7條景點路線...

整修陽明網球場與木棧道 鄭文燦：後站還有一系列建設

為提供市民完善的休閒據點，桃園市政府將對陽明公園中的網球場及水池木棧道進行整修，桃園市長鄭文燦表示，不僅要提供更完善的休...

科技輔助交通 桃園33處路段試辦5大防護系統

近年各縣市陸續導入科技輔助交通，桃園市政府向交通部爭取經費補助，完成33處路段的防護試辦，分別有網狀線佔用警告、非號誌智...

「別丟下我」 4社區6百居民表態要納桃航空城徵收

桃園航空城計畫近來爭議不斷，大園區海口里東隆凱悅社區、過田聚落、溪州聚落及光明社區居民，最近在社區掛出「我們要徵收、我們...

新竹大遠百辦「這夏動物派對」秀3米高放大版獅兔河馬

暑假到！新竹大遠百與屏東縣政府合作，即日起至8月31日，在大遠百一樓廣場展出「這夏動物派對」巨型燈飾展，現場有高3米的獅...

白沙屯媽祖回宮 通霄萬頭攢動接駕

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖北港進香回鑾，上午近9點在台1線秋茂園換轎，通霄鎮街道到處萬頭攢動接駕，蓄勢待發今天下午3點...

PM2.5苗栗5年改善3成多 環保局：持續「有感」改善

PM2.5影響人體健康，苗栗縣年平均值從2014年的每立方公尺23微克，下降至去年15.6微克，改善幅度32.1%，空氣...

新竹百年歷史東門市場的蛻變 轉型成為熱門新夜市

新竹市東門市場設立於1900年，曾是台灣最大的市場，過去一直是新竹市民採買生活所需最重要的市場，更在1977年改建為地上...

公館紅棗節 「棗飯兜」一棗多吃

苗栗公館紅棗節7月18、19、25日登場，今年首推「棗飯兜（客家話便當之意）」，滿滿的紅棗元素，風味獨具又養生。

取締露天燃燒 桃竹苗祭無人機

7月進入稻作收割期，桃竹苗都以無人機協助取締露天燃燒，新竹市環保局與中光電智能機器人公司合作，利用無人機對常被檢舉的露天...

竹縣原民文健站 再添4站「罩」長輩

新竹縣政府推動原住民部落「一村一文健站」，再獲原民會核定新設4站，包含尖石鄉五峰鄉及關西鎮等，將為原民長者提供服務。

老是塞車…竹科園區試辦AI交控

新竹科學園區上下班時段交通流量大，周邊道路易壅塞，新竹縣長楊文科認為，園區內交通還須靠竹科管理局解決。竹科管理局表示，已...

熱門新聞

傳蘇院長撂重話？ 南市警察局長周幼偉旋即被拔官

「南科富人區」人口暴增 停車及子女就學居民憂心

羅小妹現身回鑾隊伍！出院後「盧兩天」 搭9小時車謝媽祖

超狂母子檔環島成功！ 100CC小綿羊征服全台灣

新竹百年歷史東門市場的蛻變 轉型成為熱門新夜市

台南市警局長周幼偉：對台南治安工作問心無愧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。