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2020竹塹國樂節十周年 18場演出5大職業國樂團齊聚

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今舉辦國樂節記者會，邀來竹青年國樂團老團員「回娘家」與藝術總監劉江濱合作，演出「牛鬥虎」與「草螟弄雞公」。圖／新竹市政府提供
市府今舉辦國樂節記者會，邀來竹青年國樂團老團員「回娘家」與藝術總監劉江濱合作，演出「牛鬥虎」與「草螟弄雞公」。圖／新竹市政府提供

新竹市「2020竹塹國樂節」今年邁入第十周年，將於本周六開跑，今年將一連舉辦18場活動，且首度邀請國內五大職業國樂團齊聚，進行實地演出，預計吸引全國國樂迷朝聖；今記者會也邀來竹青年國樂團老團員「回娘家」與藝術總監劉江濱合作，演出「牛鬥虎」與「草螟弄雞公」，熱鬧宣布竹塹國樂節正式揭幕。

文化局指出，竹塹國樂節將於7月18日至8月22日在文化局演藝廳、關新公園、北大公園與長和公園等地舉行，推出5場售票、8場索票、2場講座、3場戶外自由入場總計18場系列活動。音樂會有大師系列、專業系列、校園系列、推廣講座與以民眾為主角的國樂小舞臺等內容，以「樂讚風城，璀璨十年」為主題，希望讓愛樂民眾感受一系列震撼磅礡的演出。

本屆國樂節邀請國內五大職業國樂團齊聚風城，包括台北市立國樂團、台灣國樂團、台南市民族管絃樂團、高雄市國樂團、桃園市國樂團等團隊將於演藝廳接力演出國樂名曲。其中，18日的「樂讚風城」開幕音樂會將由新竹青年國樂團藝術總監暨指揮劉江濱帶領開啟序幕，邀請新竹青年國樂團老團員回娘家，為十週年的國樂節獻上最深刻的祝福。

文化局表示，廣受民眾好評的「國樂小舞臺」活動將於7月26日晚間7點在北大公園開演，歡迎各界喜愛國樂的雅士踴躍報名登臺，演出者將獲贈國樂節限定紀念小禮物。而新竹在地學校國樂團是每年必定參與演出的國樂尖兵，秉持「藝術傳承」的精神，由全國學生音樂比賽中屢獲佳績的新竹市國中、國小五個國樂團在8月21日演出「天籟初音」。

文化局表示，為鼓勵民眾踴躍參與國樂節，今年規劃「聽國樂·享好禮」提供會員、樂迷、國樂小舞臺演出者、開幕及戶外等限定好禮兌換，凡竹市文化局演藝廳會員，憑會員卡集滿10張售票場票券可兌換精裝充電行動電源筆記本；凡到場聆聽7月19日「竹塹轉韻站」、7月26日「國樂小舞台」、8月1日「北管戲曲」等戶外場次，於臉書打卡並設定公開，現場即送紀念小禮物。

國樂 樂團 新竹

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