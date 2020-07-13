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整修陽明網球場與木棧道 鄭文燦：後站還有一系列建設

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天到陽明公園，出席「陽明網球場改善工程」開工典禮。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天到陽明公園，出席「陽明網球場改善工程」開工典禮。記者陳夢茹／攝影

為提供市民完善的休閒據點，桃園市政府將對陽明公園中的網球場及水池木棧道進行整修，桃園市長鄭文燦表示，不僅要提供更完善的休閒據點給市民，未來捷運綠線、桃鐵地下化等一系列的建設，都會讓後站居民大大有感。

鄭文燦今天出席「陽明網球場改善工程」開工典禮，他表示，陽明公園是桃園後站居民的生活中心，由於陽明網球場自民國84年啟用至今，受到許多網球愛好者喜愛，長年類月下產生鋪面破損、老舊等隱憂，這次預計花費840萬改善照明、地平及動線，給球友一個安全又舒適的運動環境。

另外，陽明網球場旁水池富有豐富生態，常吸引民眾攜家帶眷散步，木棧道經過10幾年使用下逐漸老舊鏽蝕，還有多處腐朽損壞的狀況，目前已經木棧道封起，禁止民眾進入，預計近期將施作木棧道整建工程，將既有木棧道拆除後重建，工程總經費約880萬元。

為打造大樹林地區更優質的生活圈，鄭文燦說，捷運綠線已動工，陽明公園將會配合綠線設置陽明公園站，還有鐵路地下化也已通過國發會審查，後續將整合相關運輸系統，並配合都市更新，實現北北桃一小時軌道生活圈願景，桃林鐵路山鶯路分洪工程目前已完成，藉由系統性整治工程，可以有效改善後站淹水情形，今年8月延平路還會打通到八德交流道。

不僅如此，還要積極培植地方特色，每年編列經費辦理「大樹林文化巡禮」等一系列藝文活動，鄭文燦說，後站地區未來還有一系列的建設，會讓後站的居民感受到建設和進步。

陽明網球場自民國84年啟用至今，受到許多網球愛好者喜愛，長年類月下產生鋪面破損、老舊等隱憂，這次預計花費840萬改善照明、地平及動線。記者陳夢茹／攝影
陽明網球場自民國84年啟用至今，受到許多網球愛好者喜愛，長年類月下產生鋪面破損、老舊等隱憂，這次預計花費840萬改善照明、地平及動線。記者陳夢茹／攝影
陽明網球場旁水池富有豐富生態，不過木棧道經過10幾年使用下逐漸老舊鏽蝕，還有多處腐朽損壞的狀況，目前已經木棧道封起，禁止民眾進入，預計近期將施作木棧道整建工程。記者陳夢茹／攝影
陽明網球場旁水池富有豐富生態，不過木棧道經過10幾年使用下逐漸老舊鏽蝕，還有多處腐朽損壞的狀況，目前已經木棧道封起，禁止民眾進入，預計近期將施作木棧道整建工程。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天到陽明公園，出席「陽明網球場改善工程」開工典禮。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天到陽明公園，出席「陽明網球場改善工程」開工典禮。記者陳夢茹／攝影

鄭文燦 捷運

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