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科技輔助交通 桃園33處路段試辦5大防護系統

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
由於高頂車輛常誤闖限高路段，設超高車輛限高告警3處，透過紅外線即時量測超高車輛，提醒車輛改道行駛。。圖／桃園市政府交通局提供
由於高頂車輛常誤闖限高路段，設超高車輛限高告警3處，透過紅外線即時量測超高車輛，提醒車輛改道行駛。。圖／桃園市政府交通局提供

近年各縣市陸續導入科技輔助交通，桃園市政府向交通部爭取經費補助，完成33處路段的防護試辦，分別有網狀線佔用警告、非號誌智慧路口安全、機車待轉區警示、超高車輛限高告警及平均區間速率偵測，桃園市長鄭文燦表示，目前試辦效果良好，會持續推動。

交通局表示，路口改善的議題一直備受關注，這次33處路段防護試辦中，網狀線占用警告有4處，能提醒用路人勿再往前行駛，建置該系統前，違規占用數平均為一天249至567輛，裝設後違規占用數平均為247至524輛，違規率下降約6%至7%。非號誌智慧路口安全有14處，在視距不佳的路口，用雷達偵測設備於路口50公尺前，偵測車輛即將進入路口，以便提醒另一方車流，改善後平均速率下降約2成。

機車待轉區警示設置10處，交通局指出，T字型路口機車待轉格，往往易讓車輛不易警覺前方有待轉機車，透過微波偵測、投射燈提醒用路人留意待轉格內的機車。另外，由於高車輛常誤闖限高路段，設超高車輛限高告警3處，透過紅外線即時量測超高車輛，提醒車輛改道行駛。

交通局說，平均區間速率偵測有2處，為龜山區萬壽路一段和青山路二段，將傳統單點測速照相舉發，改由平均區間測速取締，改善前違規數量平均一天1萬8000至1萬8500輛，改善後違規數量為1萬2800至1萬3000輛，整體違規數量下降35%到47%。

鄭文燦表示，33個試辦路段成效很好，其中機車待轉區，除了用白線和橙線畫設外還有打光，可以提高機車騎士的安全，沒有交通號誌的巷弄，也在50公尺前設置雷達偵測，讓駕駛人能在路口前減速，限高、易肇事路段都採用科技執法，易肇事路段跟下坡路段，讓駕駛人減速，施行狀況不錯。

不過區間測速準確性之前曾引起爭議，鄭文燦回應，平均區間速率偵測用在易肇事路段跟下坡路段，系統有通過第三方驗證及檢測，反應時間為毫秒，不至於會產生誤差。交通局補充，若系統誤差2秒，系統即會提出警示，再由系統人員校正時間。

桃園市內有4處路段設置網狀線佔用警告，能即時提醒用路人勿再往前行駛。圖／桃園市政府交通局提供
桃園市內有4處路段設置網狀線佔用警告，能即時提醒用路人勿再往前行駛。圖／桃園市政府交通局提供
桃園市內目前設置平均區間速率偵測有2處路段，將傳統單點測速照相舉發，改由平均區間測速取締，整體違規數量下降35%~47%。圖／桃園市政府交通局提供
桃園市內目前設置平均區間速率偵測有2處路段，將傳統單點測速照相舉發，改由平均區間測速取締，整體違規數量下降35%~47%。圖／桃園市政府交通局提供
近年各縣市陸續導入科技輔助交通，桃園市政府向交通部爭取經費補助，完成33處路段的防護試辦。記者陳夢茹／攝影
近年各縣市陸續導入科技輔助交通，桃園市政府向交通部爭取經費補助，完成33處路段的防護試辦。記者陳夢茹／攝影
交通局指出，T字型路口機車待轉格，往往易讓車輛不易警覺前方有待轉機車，透過微波偵測、投射燈提醒用路人留意待轉格內的機車，挑選10路段設置機車待轉區警示。圖／桃園市政府交通局提供
交通局指出，T字型路口機車待轉格，往往易讓車輛不易警覺前方有待轉機車，透過微波偵測、投射燈提醒用路人留意待轉格內的機車，挑選10路段設置機車待轉區警示。圖／桃園市政府交通局提供
非號誌智慧路口安全有14處，在視距不佳的路口，用雷達偵測設備於路口50公尺前，偵測車輛即將進入路口，以便提醒另一方車流，改善後平均速率下降約2成。圖／桃園市政府交通局提供
非號誌智慧路口安全有14處，在視距不佳的路口，用雷達偵測設備於路口50公尺前，偵測車輛即將進入路口，以便提醒另一方車流，改善後平均速率下降約2成。圖／桃園市政府交通局提供

鄭文燦 測速

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