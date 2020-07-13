科技輔助交通 桃園33處路段試辦5大防護系統

近年各縣市陸續導入科技輔助交通，桃園市政府向交通部爭取經費補助，完成33處路段的防護試辦，分別有網狀線佔用警告、非號誌智慧路口安全、機車待轉區警示、超高車輛限高告警及平均區間速率偵測，桃園市長鄭文燦表示，目前試辦效果良好，會持續推動。

交通局表示，路口改善的議題一直備受關注，這次33處路段防護試辦中，網狀線占用警告有4處，能提醒用路人勿再往前行駛，建置該系統前，違規占用數平均為一天249至567輛，裝設後違規占用數平均為247至524輛，違規率下降約6%至7%。非號誌智慧路口安全有14處，在視距不佳的路口，用雷達偵測設備於路口50公尺前，偵測車輛即將進入路口，以便提醒另一方車流，改善後平均速率下降約2成。

機車待轉區警示設置10處，交通局指出，T字型路口機車待轉格，往往易讓車輛不易警覺前方有待轉機車，透過微波偵測、投射燈提醒用路人留意待轉格內的機車。另外，由於高車輛常誤闖限高路段，設超高車輛限高告警3處，透過紅外線即時量測超高車輛，提醒車輛改道行駛。

交通局說，平均區間速率偵測有2處，為龜山區萬壽路一段和青山路二段，將傳統單點測速照相舉發，改由平均區間測速取締，改善前違規數量平均一天1萬8000至1萬8500輛，改善後違規數量為1萬2800至1萬3000輛，整體違規數量下降35%到47%。

鄭文燦表示，33個試辦路段成效很好，其中機車待轉區，除了用白線和橙線畫設外還有打光，可以提高機車騎士的安全，沒有交通號誌的巷弄，也在50公尺前設置雷達偵測，讓駕駛人能在路口前減速，限高、易肇事路段都採用科技執法，易肇事路段跟下坡路段，讓駕駛人減速，施行狀況不錯。