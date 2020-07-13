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「別丟下我」 4社區6百居民表態要納桃航空城徵收

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園航空城計畫爭議不斷，大園區東隆凱悅社區、過田聚落、溪州聚落及光明社區居民掛出「我要徵收、不要放棄我們」等布條要求納入航空城區段徵收。記者曾增勳／翻攝
桃園航空城計畫爭議不斷，大園區東隆凱悅社區、過田聚落、溪州聚落及光明社區居民掛出「我要徵收、不要放棄我們」等布條要求納入航空城區段徵收。記者曾增勳／翻攝

桃園航空城計畫近來爭議不斷，大園區海口里東隆凱悅社區、過田聚落、溪州聚落及光明社區居民，最近在社區掛出「我們要徵收、我們要搬走」、「別丟下我」布條，里長鄭清木今天上午表示，東隆凱悅等社區、聚落約250戶、700居民，擔心航空城第3跑道興建後，居民面對高噪音、空汙，嚴重危及健康，強烈要求納入航空城徵收。

桃園航空城地上物協議價購引發大園上拆遷戶抗議事件之外，大園區海口里東隆凱悅社區、過田聚落、溪州聚落及光明社區，鄰近台15線、台4線，位於機場北跑道、未來航空城第3跑道之間，原先有的居民反收徵收，被航空城計畫剔除區段徵收範圍，最近卻引起不少該社區、聚落居民要求納入徵收陳情，更掛出「不要放棄我俌」、「誰來救救我、我們要徵收」等布條表明心聲。

鄭清木表示，東隆凱悅等4社區、聚落250戶、約700居民，夾在北跑道、未來第3跑道之間，擔心一旦第3跑道興建完成，噪音、空汙將嚴重影響居民健康，目前高達近9成居民願意納入政府區段徵收，僅有少部分居民不願搬遷，希望政府重視多數居民權益和心聲，盡快召開協調，將4社區及聚落納入航空城區段徵收範圍。

航空城 區段徵收 噪音

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