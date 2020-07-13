白沙屯媽祖回宮 通霄萬頭攢動接駕

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖北港進香回鑾，上午近9點在台1線秋茂園換轎，通霄鎮街道到處萬頭攢動接駕，蓄勢待發今天下午3點20分回宮，一起喊「進哦！進哦！進哦」，見證神聖的一刻。

白沙屯媽祖今年進香，雖受新冠疫情影響，炎熱高溫下展開9天8夜進香，但信眾不減熱情，報名隨香5.5萬人創紀錄，今天最後一天掀起最高潮，大批信眾湧入通霄鎮，上午7點通霄慈后宮啟駕後，香燈腳亦步亦趨簇擁跟隨，近9點在秋茂園換轎，現場人山人海。

拱天宮管理委員會指出，白沙屯媽祖南下北港進香所乘鑾轎是4人抬輕便轎，與後龍山邊媽祖合轎，輕便轎也方便白沙屯媽祖進香路線根據神意的飄忽不定，回鑾今天要回宮，換上8人抬大轎，白沙屯媽祖換大轎風光回宮，山邊媽祖也另登轎回宮。

今天白沙屯媽祖中午停駕白沙屯火車站，許多信眾也會準備飯擔與香燈腳結緣，白沙屯媽祖下午3點20分回宮，一早拱天宮內外就聚集大批信眾，拱天宮管理委員會提醒今天白天持續高溫，民眾要注意防暑及補充水分。