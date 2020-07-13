PM2.5苗栗5年改善3成多 環保局：持續「有感」改善
PM2.5影響人體健康，苗栗縣年平均值從2014年的每立方公尺23微克，下降至去年15.6微克，改善幅度32.1%，空氣品質不良比例也從20.0%降至6.3%，最近在環保署空氣品質維護改善工作績效考評獲得「優等」，環保局強調將持續「有感」改善。
苗栗縣政府環保局最近在去年空氣品質維護改善工作績效考評，及去年全國執行機關資源回收績優單位獲獎，環保局長陳華盛表示，2014年到去年空氣品質指標平均值由74.2降到去年57.5，改善22.6%，空氣品質不良比例從20.0%降至6.3%，PM2.5從每立方公尺23微克，下降至15.6微克，改善幅度達32.1%。
此外，其他汙染物如PM10、臭氧、二氧化硫、二氧化氮，改善幅度也有10.9到33.9%，不但符合環保署空氣品質標準，各項污染物濃度均持續下降，空氣品質改善有成效。
重油使用量5年下降40.7%，天然氣增加22.9%，環保局並成立管制專案，輔導業者自主管理及末端防制設備優化，從源頭汙染排放減量，逸散源管制方面，則結合無人機提升工地及露天燃燒稽查管制效果，工業區、重要道路、陳情熱區等區域，布建500點次空氣品質微型感測器，監控釐清稽查汙染源。
陳華盛說，環保局結合農委會苗栗區農業改場新研發改良液態益菌肥，減少露天燃燒稻草，去年輔導稻作面積104公頃，今年至6月完成媒合面積1269公頃，另在移動源管制，輔導淘汰老舊二行程機車，2014年5萬7377輛降低至去年1萬4039輛，一至三期柴油車由5190輛減少至3540輛，降低幅度約31.8 %。
另，苗栗縣落實垃圾分類與資源回收，透過末端焚化廠垃圾車落地檢查，加強分類把關，資源回收量由2015年7萬9498公噸，逐年成長至去年歷史新高11萬3194公噸，最近獲得環保署指定公告應回收廢棄物項目回收量提升獎─紙容器獎項，苗栗市、三義鄉公所獲得資源回收、垃圾分類績優鄉鎮市獎項，團體獎勵金各20萬元。
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