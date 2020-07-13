新竹百年歷史東門市場的蛻變 轉型成為熱門新夜市

新竹市東門市場設立於1900年，曾是台灣最大的市場，過去一直是新竹市民採買生活所需最重要的市場，更在1977年改建為地上3層、地下1層的大型集合市場，不僅是當時全台唯一，還引進全市第一台手扶梯，40年前的規模及人潮就猶如現今流行的購物中心，裡頭更聚集許多舶來品店，是當時最時髦的地方。

但隨著建物老化、現代化百貨公司進駐新竹市，東門市場因而逐漸人潮漸失，尤其過去原本二樓擠滿西服、旗袍店，幾乎是新竹人要買正裝的去處，卻也在更新潮的服飾店衝擊下，如今東門市場只剩幾間布行營業。

近年新竹市政府積極為東門市場活絡轉型尋找方法，第一步即是改善內部陳舊髒亂的環境，不僅以管理處替公共走道定期清潔，還將市場內部的燈光照明進行更新，因此也陸續吸引許多新的餐飲店家進駐。

第一批進駐東門市場的新業者，是3年多前開設「小東門」的美食部落客踢小米，他表示剛開始進東門市場開店時，不僅市場環境欠佳，就連水電設備都不足，整個市場宛如廢墟，2、3樓更是整排店家鐵門深鎖，除了早上1樓有店家會擺攤賣菜、南北貨，到了晚上東門市場就成了遊民聚集的地方。

在市場內賣炒泡麵的老闆沈家豪則說，東門市場是最近1、2年才逐漸又熱鬧起來，因為有越來越多年輕人選擇在東門落腳開店，主要原因是租金便宜又鄰近車站商圈，讓晚上的東門市場從早先3間店慢慢擴展成現今35間店的規模，現在無論是要吃台式熱炒、日式燒烤，就連港式燒臘都能在東門市場裡找到。

現在的東門市場除了肩負早市功能，到了夜晚就搖身一變成為市區最大的夜市之一，但與許多街邊攤販夜市不同，東門市場都是有店面位置的小餐館，遊客直接就坐在市場走道擺滿的桌椅用餐，更像頗具規模的美食街，業者就說東門市場也正好彌補新竹缺乏大型、特色夜市的空缺，現在每到假日夜晚更是人聲鼎沸、座無虛席。

除了市場1樓有許多餐飲店，市府也將3樓規畫為青年創業基地，目前有9間咖啡館、工作室進駐，而其中開設甜品店僅半年的郝彭宏就表示，當初選中東門市場主要原因就是租金便宜，提交企畫書經產發處通過後，終於實現開設自己小店的夢想，平常也成為朋友聚會聊天的場所。