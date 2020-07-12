桃園逛5大文化園區送消費抵用券 預計發出4500張
桃園市長鄭文燦今天下午前往中壢區馬祖新村，體驗桃園藝文振興方案5大園區領消費抵用券，並表示藝文表演業是疫情期間的重災戶，影響收入很大，市府為此推出「逛5大文化園區送消費抵用券」方案，市民朋友只要到訪中壢馬祖新村、桃園七七藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町等5大文創園區，於園區開放時間內每人以身分證或桃園市民卡實名登記，領取並完成學習單即可領取100元消費抵用券，預計將發出4500張，期盼市民朋友多加支持桃園藝文活動。
鄭市長現場還參與歌手江美琪活動並合影。鄭市長指出，為提振藝文影視團體，除了「逛5大文化園區送消費抵用券」，市府也同步推出多項振興方案，包括4大藝文館舍演出免場地租金，藉由不收取場地租金鼓勵藝文表演團隊來桃園演出；還有3大藝文館舍售票5折優惠，文化局演藝廳、桃園展演中心、中壢藝術館19場節目提供特定票區5折優惠。
另有「百元看電影」由市府文化局與電影院合作，開放以百元即可欣賞「粽邪2」專場電影，市府也洽購27檔優質節目於文化局YouTube官方頻道播映，目的是希望在下半年疫情解封後，鼓勵大家踴躍支持藝文活動
鄭文燦說，過去桃園有近百個眷村，部分眷村因改建國宅未能保存，市府後來為保留眷村文化，選擇中壢馬祖新村、大溪太武新村及龜山憲光二村發展眷村文化園區，其中太武新村過去多居住參與過八二三砲戰的軍眷，因此規畫八二三砲戰紀念館；而憲光二村為桃園唯一被保留的憲兵眷村宿舍，未來將規劃成移民博物館及憲兵故事館，馬祖新村則持續修復眷村生活空間，保留建築式樣，並持續發展影視教育及文創市集，吸引更多藝術家及文創業者駐村。馬祖新村文創市集中，不少年輕夥伴相當用心製作特色文創產品，未來馬祖新村陸續有更多駐村工作坊，希望大家喜歡。
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