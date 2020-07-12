快訊

罷免黃捷連署書達2.6萬份！今大掃街 準備二階送件

國安法爭議大批港生想來台 教部「港生專案」卻難產

桃園逛5大文化園區送消費抵用券 預計發出4500張

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
藝人江美琪與市長鄭文燦、中壢議員在她開的文青麵店合影。記者鄭國樑／攝影
藝人江美琪與市長鄭文燦、中壢議員在她開的文青麵店合影。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午前往中壢區馬祖新村，體驗桃園藝文振興方案5大園區領消費抵用券，並表示藝文表演業是疫情期間的重災戶，影響收入很大，市府為此推出「逛5大文化園區送消費抵用券」方案，市民朋友只要到訪中壢馬祖新村、桃園七七藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町等5大文創園區，於園區開放時間內每人以身分證或桃園市民卡實名登記，領取並完成學習單即可領取100元消費抵用券，預計將發出4500張，期盼市民朋友多加支持桃園藝文活動。

鄭市長現場還參與歌手江美琪活動並合影。鄭市長指出，為提振藝文影視團體，除了「逛5大文化園區送消費抵用券」，市府也同步推出多項振興方案，包括4大藝文館舍演出免場地租金，藉由不收取場地租金鼓勵藝文表演團隊來桃園演出；還有3大藝文館舍售票5折優惠，文化局演藝廳、桃園展演中心、中壢藝術館19場節目提供特定票區5折優惠。

另有「百元看電影」由市府文化局與電影院合作，開放以百元即可欣賞「粽邪2」專場電影，市府也洽購27檔優質節目於文化局YouTube官方頻道播映，目的是希望在下半年疫情解封後，鼓勵大家踴躍支持藝文活動

鄭文燦說，過去桃園有近百個眷村，部分眷村因改建國宅未能保存，市府後來為保留眷村文化，選擇中壢馬祖新村、大溪太武新村及龜山憲光二村發展眷村文化園區，其中太武新村過去多居住參與過八二三砲戰的軍眷，因此規畫八二三砲戰紀念館；而憲光二村為桃園唯一被保留的憲兵眷村宿舍，未來將規劃成移民博物館及憲兵故事館，馬祖新村則持續修復眷村生活空間，保留建築式樣，並持續發展影視教育及文創市集，吸引更多藝術家及文創業者駐村。馬祖新村文創市集中，不少年輕夥伴相當用心製作特色文創產品，未來馬祖新村陸續有更多駐村工作坊，希望大家喜歡。

中壢馬祖新村成為眷村文創園區。記者鄭國樑／攝影
中壢馬祖新村成為眷村文創園區。記者鄭國樑／攝影
市民朋友只要到訪中壢馬祖新村、桃園七七藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町等5大文創有機會領振興文藝券。記者鄭國樑／攝影
市民朋友只要到訪中壢馬祖新村、桃園七七藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町等5大文創有機會領振興文藝券。記者鄭國樑／攝影

眷村 馬祖 文創

延伸閱讀

長者深夜路邊久坐忘記住處 桃園警協助返家

中職／桃園球場湧現象迷 10651人再創新高

大安媽祖園區未來方向 中市府：仍討論中

桃園79人違反居家檢疫與隔離 開罰1905萬僅繳清826萬

相關新聞

大學生字寫得難看？ 玉衡宮連辦4屆硬筆字書法比賽

3C產品盛行，時下年輕人勤於打鍵盤，疏於寫字，苗栗縣頭屋鄉象山村玉衡宮2017年首次舉辦「武聖獎苗栗縣硬體字書法比賽」，...

中壢罷免王浩宇總部：群募平台3天超過100萬元 不容易

桃園市罷免王浩宇總部今天下午表示，9日在嘖嘖群募平台上架「倒宇天光 全民響應」募資計劃，今天第3天時間就突破百萬元。罷免...

桃園79人違反居家檢疫與隔離 開罰1905萬僅繳清826萬

疫情逐漸趨緩，許多商務客與境外生入境鬆綁，桃園市目前居家檢疫人數已破2100人，居家隔離人數有8人。桃園市政府衛生局統計...

無人機守護新竹天空 露天燃燒無所遁形

為有效降低空氣污染並捍衛市民健康，新竹市環保局與中光電智能機器人（CIRC）合作，利用智能無人機對露天燃燒陳情熱區如頭前溪、新莊車站週邊及香山市郊等，進行大面積巡檢及重點稽查，讓環保局同仁可於辦公室同步監控，即時掌握汙染現況，成功克服地形限制、通報時間差、或無法即時掌握位置等人力稽查瓶頸，以智慧稽查來全面監控露天燃燒行為，守護新竹天空。

台中太平枇杷專區猴滿為患 民代反映林務局設電網

台中市太平枇杷專區猴滿為患，偷吃、破壞農作的問題嚴重，經當地市議員張玉嬿反映市府協設防猴電圍網，卻因屬林班地難獲補助。後...

影／觀音蓮花美麗吸人潮 大王蓮水上漂網紅正妹拍照景點

2020桃園蓮花季正在炎陽下如火如荼展開，隨著蓮田的紅、白蓮、香水蓮、大賀蓮、睡蓮含苞或盛開，周休假日吸引遊客賞蓮花、吃...

竹市攜手中光電出動智能無人機 科技執法杜絕露天燃燒

7月進入稻作收割期，新竹市環保局與竹科中光電智能機器人公司合作，利用智能全自主化無人機針對民眾常報案的露天燃燒區進行空中...

就在今天中午 來捧場小農的拉拉山水蜜桃

桃園市「夥伴生活」中壢店今天上午表示，原訂中午要幫小農行銷水蜜桃，昨天深夜接到小農電話說採收不及無法供貨，宣布取消，不過...

改善大新竹交通問題 園區縣市3方合作

新竹科學園區上下班時段交通流量大，周邊道路易壅塞，新竹縣長楊文科表示，2017年與新竹市合作啟動「大新竹地區智慧交控系統...

竹縣原民文健站19站 山區平地原住民都照顧

新竹縣政府為照顧原住民長者推動「一村一文健站」，經原民處與議員極力爭取，再獲原民會核定新設置4處文化健康站，包含尖石鄉泰...

「棗飯兜」一棗多吃 公館紅棗節限定版便當

苗栗縣公館鄉紅棗紅了，紅棗節7月18、19、25日下午4點到7點在苗25線「棗之細路」登場，公館鄉農會今年首推「棗飯兜（...

高鐵新竹站周邊 人行道拓寬

新竹縣政府為改善人行空間與市容，向中央爭取2100萬元改善高鐵新竹站周邊人行道，總長約1361公尺長，由原先1.3公尺拓...

熱門新聞

駁被架空請辭！劉志光：因健康請辭 無感受上面壓力

45天！ 改變80歲椰子伯與他的20隻浪浪命運

影／白沙屯媽祖鑾轎粉紅超跑 凌晨清水衝至大甲速度快

影／所長向白沙屯媽祖鑾轎鞠躬55下 媽祖轉進派出所

影／報復旅遊發威 台東熱氣球嘉年華首日吸客逾6萬人次

白沙屯媽祖回鑾通苑沸騰 信眾：盛況更勝以往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。