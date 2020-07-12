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大學生字寫得難看？ 玉衡宮連辦4屆硬筆字書法比賽
3C產品盛行，時下年輕人勤於打鍵盤，疏於寫字，苗栗縣頭屋鄉象山村玉衡宮2017年首次舉辦「武聖獎苗栗縣硬體字書法比賽」，今天第4屆決賽，部分評審也有年紀越大似乎字寫得越醜的感慨。
頭屋鄉玉衡宮孔子廟是全台唯一民間管理及奉祀孔子聖像，每年孔子聖誕辦理祭孔大典，並且舉辦書法比賽，但有感於時下年輕學子過度依賴3C，荒廢書寫技能，有「大學生畢業寫的字比50年前小學生寫的還難看！」之嘆，2017年起連續舉辦4屆硬體字書法比賽，初賽收件611件，195人今天決賽，現場抄寫「弟子規」分高下。
冠軍得主分別是國小中年級組黃詣宸、國小高年級組曹仲齊、國中組賴冠祺、高中組陳琲晴，得獎作品即日起至7月31日在象山書院地下一樓展出，歡迎參觀欣賞。
苗栗縣長徐耀昌、頭屋鄉長徐鑫榮今天到場頒獎各組優勝得主，並欣賞得獎作品，徐耀昌強調中華民族傳統書法藝術淵遠流長，寫一手典雅好字作為隨身配備，對於未來日常生活學習與工作上，都至關重要，鼓勵學子持續努力練寫，並在書寫過程中修身養性。
徐耀昌並頒發聘書給擔任評審的林脩明、謝弈富、襲萬灶、羅笙綸等4名書法名家，感謝他們致力推展書法藝術，評審人員也讚許多件得獎的小學生作品令人驚豔，期許漢字美學能向下扎根校園，繼而傳承與發揚光大。
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