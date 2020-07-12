中壢罷免王浩宇總部：群募平台3天超過100萬元 不容易

桃園市罷免王浩宇總部今天下午表示，9日在嘖嘖群募平台上架「倒宇天光 全民響應」募資計劃，今天第3天時間就突破百萬元。罷免王浩宇運動發言人邱仁德表示，感謝全台各地的民眾支持，達成第一個百萬元是重要的里程碑，這代表罷王行動是能獲得民眾認可和支持的，會繼續努力朝成功的目標邁進。

「倒宇天光 全民響應」群募計劃於嘖嘖群募平台上架，總目標為集資450萬元，截止日為8月31日。

罷王總部表示，發起「倒宇天光群募計劃」上線滿48小時，累計超過66萬元達成率14%，感謝全台罷王粉的支持，總部過去在粉團上強調純公民組織，沒有政黨背景的運動，不像罷韓期間每天都有全國性媒體版面，光靠公民力量宣傳有這成績已經實屬不易，但距離達成目標還很遠。

罷王總部指出，群募是這場運動一項非常重要的指標，不僅關係著之後的行動計畫，也會被媒體看作成對這場運動的民眾支持度，假如達成率不高，也會被「對方」大作文章嘲笑我們，嚴重影響罷王運動的士氣。