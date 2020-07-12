桃園79人違反居家檢疫與隔離 開罰1905萬僅繳清826萬

疫情逐漸趨緩，許多商務客與境外生入境鬆綁，桃園市目前居家檢疫人數已破2100人，居家隔離人數有8人。桃園市政府衛生局統計，截至今天，因違反居家檢疫、隔離者已裁罰79人，開罰金額更累計高達1905萬元。

衛生局表示，裁罰的79人中，其中74人是居家檢疫違反規定，開罰1665萬，5人居家隔離違反規定，開罰250萬，開罰金額累計1905萬元。其中有35件申請訴願，僅有40件、826萬已繳清。

衛生局指出，目前違規情節多為外出用餐、處理私事等遭裁罰，仍要提醒民眾，雖然疫情趨緩，但倘若違反居家檢疫或隔離，依情節輕重開罰，踏出門就罰10萬，再依離開時間、範圍等危害影響層面加重裁處，最高恐面臨100萬罰金。

另外，由於商務客與境外生入境鬆綁，居家檢疫人數突破2100人，防疫關懷包數量卻剩下少許，民政局表示，已啟動緊急採購，預計下周會補足，此外，已通知各公所互相支援防疫關懷包，讓小所支援大所，若還有不足的情形，則請各公所先行購置，待下周補齊防疫關懷包再一併發放。