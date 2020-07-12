台中太平枇杷專區猴滿為患 民代反映林務局設電網

台中市太平枇杷專區猴滿為患，偷吃、破壞農作的問題嚴重，經當地市議員張玉嬿反映市府協設防猴電圍網，卻因屬林班地難獲補助。後來反映立法委員何欣純，何欣純上午指出，農民人身安全、農作收益優先，已協調林務局專案辦理，市府將提出申請架設約1.2公里電圍網，盼遏止猴害。

張玉嬿說，大平大湖桶枇杷專區品質享譽全國，但猴害卻逐年增加，農友數度向她陳情，指獼猴群快速繁殖，枇杷農深受猴害所苦；各種驅猴法如放鞭炮、沖天炮或製造噪音等，都無法見效，猴群防不勝防，農民損失慘重。

她說，大湖桶地區果園被彌猴上下夾攻「搶收」，不僅是枇杷，夏日的龍眼也被猴群肆虐，目前最有效的防猴措施是架設電圍網，曾向市議會提案要求補助架設，卻因屬林班地果樹區，未納入補助範圍，有待中央協助。

何欣純指出，經協調農委會、林務局和市府，確認枇杷專區猴害造成農損頻傳，應以農民人身安全、農作收益優先；補助架設高電壓、低電流的電圍網，既不會造成人獸受傷，卻能有效防止猴群侵門踏戶偷吃、破壞。