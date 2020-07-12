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影／觀音蓮花美麗吸人潮 大王蓮水上漂網紅正妹拍照景點
2020桃園蓮花季正在炎陽下如火如荼展開，隨著蓮田的紅、白蓮、香水蓮、大賀蓮、睡蓮含苞或盛開，周休假日吸引遊客賞蓮花、吃蓮子挫冰和蓮餐，網紅、正妹坐在大王蓮巨型荷葉樂當「拇指姑娘」水上漂，成為民眾、情侶、網友美美拍照、打卡最佳景點。
蓮花向有「北觀音、南白河」之譽，桃園市觀音蓮花園休閒農業區今年蓮花季開鑼了，到8月30日為期近2個月，廣達7公頃蓮花園區，栽種滿各種蓮花，蓮田荷葉、蓮花含苞待放、花開朵朵隨風搖曳，十分美麗。
蓮荷園休閒農場栽種大王蓮面積大，一旁落羽松林情境，吸引旅客、網友喜愛遊憩，該園的大王蓮，更是民眾親子、情侶、網友喜愛拍照、打卡去處，坐在巨型荷葉上享受大王蓮水上漂輕盈身影，遊客盛夏必遊。
蓮花季開季以來，周末假日吸引民眾、遊客蓮荷園農場負責人王昱翔說，大王蓮一般可乘載90公斤重量，容納1個媽媽帶2個孩子乘坐綽綽有餘，搭剩要聽從工作人員指示進入，以免踏空落水，
來自中部的正妹張鳳前往體驗乘坐大王蓮水上漂，輕盈坐上大王蓮體驗當一下「拇指姑娘」，她說，一片大王蓮園十分漂亮，坐在巨型大王蓮荷葉上，在水面感受的畫面情境、氛圍卻不一樣，很特別的體驗。
今年觀音蓮花季蓮花處處盛開，可乘坐大王蓮的農場景點，包括蓮荷園休閒農場（桃園市觀音區藍埔里11鄰金華路690號）及康莊蓮園（桃園市觀音區大堀村下大堀184號），提供民眾親子、情侶、網友體驗乘坐大王蓮水上漂。
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