竹市攜手中光電出動智能無人機 科技執法杜絕露天燃燒

7月進入稻作收割期，新竹市環保局與竹科中光電智能機器人公司合作，利用智能全自主化無人機針對民眾常報案的露天燃燒區進行空中巡察，執法方式從平面2D變空中3D，並跨越地形障礙並提升2倍效率，藉此防止民眾露天燃燒稻草造成空氣汙染。

市長林智堅表示，今年特別與中光電智能機器人公司（CIRC）合作，由該公司提供創新的智能無人機，執行智慧稽查，無人機不需人為操控，不受地理限制，可擴大巡視範圍並具高機動性，總飛行距離目前已逾40公里，將大幅提昇空污稽查效率。

環保局長江盛任指出，全自主化智能無人機與傳統無人機完全不同，是以「自動預排路徑規劃」的方式執行，可排程飛行並從遠端即時監控，智能無人機續航力約半小時，電力不足時還可自行返回指揮車上充電。執法過程中，操作者僅需監控電腦畫面，不需透過搖控器控制智能無人機，智能無人機會將飛行數據自動傳上雲端，讓環保局於遠端掌握現場狀況，提高第一線執勤人員的查緝效率與決策速度。

江盛任表示，每年6至7月一期稻作收割期間，為加強露天燃燒巡查作業，往年至少需派1車2名巡查人員，單次作業需花費3至4小時，且常因地形阻隔，導致人員無法即時取締。

今年度利用智能無人機進行空中巡察，針對頭前溪、新莊車站週邊及香山等處，進行大面積巡檢，環保局員工可於辦公室執行遠端監控作業，單次作業僅需1至2小時，且可透過即時空拍畫面掌握污染現況，稽查人員可及時出動，遏止污染面積擴大。