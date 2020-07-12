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就在今天中午 來捧場小農的拉拉山水蜜桃

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
王浩宇在臉書和「我是中壢人」粉團為小農宣傳水蜜桃。圖／取自桃園市議員王浩宇臉書
王浩宇在臉書和「我是中壢人」粉團為小農宣傳水蜜桃。圖／取自桃園市議員王浩宇臉書

桃園市「夥伴生活」中壢店今天上午表示，原訂中午要幫小農行銷水蜜桃，昨天深夜接到小農電話說採收不及無法供貨，宣布取消，不過今天上午小農說漏夜採收，今天可以供貨但是數量不到100盒，中午12時起開賣。

市議員王浩宇上午在「我是中壢人」公布消息，消費者可以到「夥伴生活」選購，地址中北路二段386號，來店購買前先撥電話（03）4670070確認數量。

王浩宇說，上午10時收到小農的通知，今天凌晨採收後，稍晚將有少量現採的水蜜桃（約幾十盒）到貨， 因此小農日活動照常舉行。「5年來，我們舉辦小農日活動，邀請大家 直接跟小農買，讓小農可以直接銷售農產， 增加利潤、改善生活，感謝大家響應」。

復興區長游正英日前在水蜜桃評鑑比賽時表示，仲夏七月是水蜜桃的盛產季，桃園市復興區所出產的水蜜桃更是品質優良、香甜多汁口感絶佳，是復興區最具代表性的伴手禮，今年雖然取消了盛大的晚會及競賽活動，但為求水蜜桃產業永續發展，復興區公所預計將原編列水蜜桃活動經費，規畫一系列產業輔導課程，實質加惠給復興區農友們，希望能鼓勵農友改良或研發新興品種，進而提升水蜜桃產植及增加經濟效益。

復興區水蜜桃品質高廣受歡迎。圖／取自桃園市議員王浩宇臉書
復興區水蜜桃品質高廣受歡迎。圖／取自桃園市議員王浩宇臉書
小農種植水蜜桃細心栽培品質才會高。圖／取自桃園市議員王浩宇臉書
小農種植水蜜桃細心栽培品質才會高。圖／取自桃園市議員王浩宇臉書

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