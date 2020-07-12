就在今天中午 來捧場小農的拉拉山水蜜桃

桃園市「夥伴生活」中壢店今天上午表示，原訂中午要幫小農行銷水蜜桃，昨天深夜接到小農電話說採收不及無法供貨，宣布取消，不過今天上午小農說漏夜採收，今天可以供貨但是數量不到100盒，中午12時起開賣。

市議員王浩宇上午在「我是中壢人」公布消息，消費者可以到「夥伴生活」選購，地址中北路二段386號，來店購買前先撥電話（03）4670070確認數量。

王浩宇說，上午10時收到小農的通知，今天凌晨採收後，稍晚將有少量現採的水蜜桃（約幾十盒）到貨， 因此小農日活動照常舉行。「5年來，我們舉辦小農日活動，邀請大家 直接跟小農買，讓小農可以直接銷售農產， 增加利潤、改善生活，感謝大家響應」。