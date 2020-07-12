竹縣原民文健站19站 山區平地原住民都照顧

新竹縣政府為照顧原住民長者推動「一村一文健站」，經原民處與議員極力爭取，再獲原民會核定新設置4處文化健康站，包含尖石鄉泰崗、尖石鄉錦屏、五峰鄉勒俄臘及關西鎮馬武督，今年7月陸續開站，開站後縣內共19處文健站，將每年爭取原委會補助經費3500萬元，為原民長者提供服務。

縣長楊文科表示，此次新核定4站中的關西鎮馬武督文健站，屬於平地原民住民鄉鎮，全鎮原住民族人口數雖然不多，僅523人，佔全鎮總人口1.8%，但原住民族長者有91人，為維護原住民長者受照顧權益，特別爭取此設站，也感謝原住民議員林秉君、張益生及劉建民協助向中央爭取計畫。

原民處長雲天寶表示，縣府針對不同族群、地區特色，營造適合部落長者長期照顧的優質環境，2019年底全縣共9處文健站，經縣府與議員積極爭取，今年增加至19站，可服務約548名部落長者，新設4處文健站，將盡速達成空間整備、增添必要設備。