竹縣原民文健站19站 山區平地原住民都照顧
新竹縣政府為照顧原住民長者推動「一村一文健站」，經原民處與議員極力爭取，再獲原民會核定新設置4處文化健康站，包含尖石鄉泰崗、尖石鄉錦屏、五峰鄉勒俄臘及關西鎮馬武督，今年7月陸續開站，開站後縣內共19處文健站，將每年爭取原委會補助經費3500萬元，為原民長者提供服務。
縣長楊文科表示，此次新核定4站中的關西鎮馬武督文健站，屬於平地原民住民鄉鎮，全鎮原住民族人口數雖然不多，僅523人，佔全鎮總人口1.8%，但原住民族長者有91人，為維護原住民長者受照顧權益，特別爭取此設站，也感謝原住民議員林秉君、張益生及劉建民協助向中央爭取計畫。
原民處長雲天寶表示，縣府針對不同族群、地區特色，營造適合部落長者長期照顧的優質環境，2019年底全縣共9處文健站，經縣府與議員積極爭取，今年增加至19站，可服務約548名部落長者，新設4處文健站，將盡速達成空間整備、增添必要設備。
原民處表示，文建站所提供長照服務，包括簡易健康服務、延緩老化失能活動、營養餐飲服務、電話問安及居家關懷服務、生活及照顧諮詢服務等。目前在尖石鄉有水田、義興、梅花、那羅、玉峰、田埔、石磊、馬胎8站；五峰鄉有桃山、花園、清泉、十八兒4站；湖口鄉山光文健站、竹東鎮五尖及都會原住民文健站，再加上新設的4站，共計19站，其中尖石的錦屏已在本月初揭牌啟用。
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