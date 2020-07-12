「棗飯兜」一棗多吃 公館紅棗節限定版便當

苗栗縣公館鄉紅棗紅了，紅棗節7月18、19、25日下午4點到7點在苗25線「棗之細路」登場，公館鄉農會今年首推「棗飯兜（客家話便當之意）」，家政班的巧手下，紅棗多吃入飯菜，滿滿的紅棗元素，棗飯兜風味獨具又養生。

公館鄉紅棗專區獨步全台，栽種面積約百公頃，夏天進入盛產期，今年紅棗節限定的棗飯兜，打出紅棗特色，公館鄉農會家政班研發以紅棗鮮果及乾果入飯菜，內容有紅棗飯、紅棗滷雞腿、紅棗乾、紅棗鮮果沙拉、紅棗香腸，棗飯兜曝光吸引目光。

公館鄉農會指出，紅棗生果富含維他命C、多醣、胡蘿蔔素、有機酸，棗乾有黃酮類化合物、蛋白質及鈣、鐵質等，棗飯兜1個便當可以吃到不同風味與營養，農會將會評估遊客反應，研議運用在地紅棗、芋頭等農特產，製作成地方特色便當，打造旅遊新亮點。

民眾可以參加紅棗節「棗之細路散策攻略」小旅行，加價100元購得棗飯兜，或是7月15日前訂購，18日中餐、晚餐，及19日中餐，1個便當100元，中餐取餐時間上午11點50分到中午12點半，晚餐取餐下午5點到5點半，取餐地點在公館石圍墻巧軒餐廳第二停車場紅棗節會場服務台，預購電話037-236148、559026、 559027。

今年紅棗節18日、19日、25日下午4點到7點在苗25線布置光環境，規畫採紅棗、品嘗美食及看表演、聽民歌活動，公館鄉農會總幹事古雪雲還推薦「棗之細路散策攻略」小旅行，走訪秋翰藝臺畫廊、穿龍豆腐坊、揆一樓、關刀山大地震紀念碑，及紅棗觀光果園等，費用399元，報名電話037-236148。