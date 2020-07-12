快訊

美國務院警告：旅居中國的美國公民 可能遭到任意逮捕

MLB／又一大咖染疾！洋基終結者查普曼確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「棗飯兜」一棗多吃 公館紅棗節限定版便當

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉紅棗節推出「棗飯兜」，紅棗鮮果及乾果入飯菜。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉紅棗節推出「棗飯兜」，紅棗鮮果及乾果入飯菜。圖／公館鄉農會提供

苗栗縣公館鄉紅棗紅了，紅棗節7月18、19、25日下午4點到7點在苗25線「棗之細路」登場，公館鄉農會今年首推「棗飯兜（客家話便當之意）」，家政班的巧手下，紅棗多吃入飯菜，滿滿的紅棗元素，棗飯兜風味獨具又養生。

公館鄉紅棗專區獨步全台，栽種面積約百公頃，夏天進入盛產期，今年紅棗節限定的棗飯兜，打出紅棗特色，公館鄉農會家政班研發以紅棗鮮果及乾果入飯菜，內容有紅棗飯、紅棗滷雞腿、紅棗乾、紅棗鮮果沙拉、紅棗香腸，棗飯兜曝光吸引目光。

公館鄉農會指出，紅棗生果富含維他命C、多醣、胡蘿蔔素、有機酸，棗乾有黃酮類化合物、蛋白質及鈣、鐵質等，棗飯兜1個便當可以吃到不同風味與營養，農會將會評估遊客反應，研議運用在地紅棗、芋頭等農特產，製作成地方特色便當，打造旅遊新亮點。

民眾可以參加紅棗節「棗之細路散策攻略」小旅行，加價100元購得棗飯兜，或是7月15日前訂購，18日中餐、晚餐，及19日中餐，1個便當100元，中餐取餐時間上午11點50分到中午12點半，晚餐取餐下午5點到5點半，取餐地點在公館石圍墻巧軒餐廳第二停車場紅棗節會場服務台，預購電話037-236148、559026、 559027。

今年紅棗節18日、19日、25日下午4點到7點在苗25線布置光環境，規畫採紅棗、品嘗美食及看表演、聽民歌活動，公館鄉農會總幹事古雪雲還推薦「棗之細路散策攻略」小旅行，走訪秋翰藝臺畫廊、穿龍豆腐坊、揆一樓、關刀山大地震紀念碑，及紅棗觀光果園等，費用399元，報名電話037-236148。

延伸閱讀

社團春秋／宋俊明 「社區巡守最佳後盾」

搭火車到台南林鳳營小旅行 派出所免費出借自行車

台東縣鹿野地區「鳳梨區域加工中心」正式啟用

愛玩橘／苗栗公館出磺坑歷史場景 走訪時代故事

相關新聞

「棗飯兜」一棗多吃 公館紅棗節限定版便當

苗栗縣公館鄉紅棗紅了，紅棗節7月18、19、25日下午4點到7點在苗25線「棗之細路」登場，公館鄉農會今年首推「棗飯兜（...

高鐵新竹站周邊 人行道拓寬

新竹縣政府為改善人行空間與市容，向中央爭取2100萬元改善高鐵新竹站周邊人行道，總長約1361公尺長，由原先1.3公尺拓...

竹南蛇窯被判拆屋還地 上訴搶救

苗栗縣歷史建築竹南蛇窯老窯主林添福去年過世後，具地主身分的長女對第2代窯主林瑞華、 鄧淑慧夫婦提起拆屋還地等訴訟，1審判...

提前30天百人以上 桃園淨灘申請嚴 讓人卻步

海洋保育意識抬頭，民眾參加淨灘活動踴躍，環保署設計海岸淨灘認養系統，鼓勵自辦淨灘再由所在縣市環保局協助清理垃圾，但桃園市...

海廢衝擊生態 桃園推漁網收購

海洋廢棄物破壞海岸景觀也衝擊生態環境，桃園市去年淨灘就清出364公噸海洋垃圾，高達8成為1次性塑膠製品，其中不乏廢棄漁網...

新竹縣新湖路抓超速 6小時172件

新竹縣新湖路是連接湖口新竹工業區與新埔鎮、竹北市的重要道路，下班時段車流龐大。尤其湖口往新埔的下坡路段，雙向各只有1個車...

竹市府前廣場噴水設施開放 邀親子清涼一夏

天氣炎熱，為提供親子夏日消暑好去處，新竹市政府府前廣場噴水設施即日起開放，今天下午舉辦水怪來襲！州廳水仗大作戰活動，由好...

全台最嚴！桃園申請淨灘要提前30天、100人以上

海洋保育意識抬頭，淨灘活動參與熱烈，環保署設計海岸淨灘認養系統，鼓勵民眾申請自辦淨灘，再請當地縣市環保局協助清理垃圾，有...

法師捐款百萬給桃園社工保意外險 鄭文燦致謝

4月2日為全國社工日，桃園市社會局今年原規畫社工日前舉行表揚典禮，因疫情趨緩延今天舉辦，並合併家暴防治有功人士及團體表揚...

通霄鎮民代表、通灣里長補選結果 温李朝、黃啟森當選

苗栗縣通霄鎮通灣里長、鎮民代表第4選舉區代表補選今天舉行投票，通灣里長下午開票結果，候選人温李朝獲658票勝出，第4選區...

八德鶯歌匝道方向標示採上下排列 高公局長：各國皆然

國道2號大湳交流道東向出口匝道分岔處，一處「左往鶯歌、右往八德」的指示標示牌易讓用路人難分左右，近日引起熱議，高公局補上...

廢棄漁網成海洋隱形殺手 桃園研議獎勵收購制度

海洋廢棄物破壞海岸景觀也衝擊生態環境，桃園市公私協力辦理淨灘，光是去年就清出364公噸海洋垃圾，相當可觀，有高達8成為一...

熱門新聞

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

三倍券、裝冷氣 王世堅怒批蘇貞昌「不要欺騙人民」

影／警察辛苦了！白沙屯媽祖最疼警察 今回鑾連停3派出所

拆除小東門陸橋 板橋居民深夜投燈照明告別

白沙屯媽駐駕清水紫雲巖 慈母抱早產兒跪地參拜

侯友宜「攔轎」蘇貞昌 綠新北黨部主委：非常突兀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。