水果奶奶與妖果帶孩子前進南美館 搶救藝術品大作戰

台南市美術館本月起在1館推出「仁者行藝—許武勇百歲紀念展」以及「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」展覽，結合AR科技讓許武勇的畫作動起來，或帶領小朋友和虛擬人物一起搶修畫作，透過闖關遊戲讓學童認識美術修復技術。

南美館以「美術科學研究中心」作為發想主題，結合水果奶奶、妖果小學堂，規畫4個關卡，分別「為畫作健康檢查」、「剝落的危機」、「遠古畫作的秘密」及「遺失的顏色」，讓參觀的小朋友只要透過下載哇哇科技設計的AR遊戲「勇闖妖怪世界」，即能瞬間進入奇幻的妖果世界，與水果奶奶一同身歷其境，展開前所未有的科技修復冒險之旅。

南美館長潘襎表示，為了能將藝術資源擴及到台南市各區域，給予學生提升藝術教育及美感涵養的機會，南美館與台南市政府教育局合作推出「偏鄉好美力－藝遊南美館」，獲得大億企業集團董事長吳俊郎支持與贊助，做為推廣藝術平權之用。

「偏鄉好美力－藝遊南美館」計畫安排15梯次，預計共可提供600名偏鄉師生參訪，活動內容包含當期特展或建築導覽、「妖果小學堂」展覽體驗活動等，讓小朋友能透過多元互動的方式參與藝術創作體驗、科學修復小知識等，激發對藝術與作品修復的興趣與好奇心，同時培養參訪藝文館所的興趣。

「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」將在南美館1館展至明年2月28日。