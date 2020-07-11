快訊

肚皮沒動靜？林志玲驚喜現身台北電影獎

廠商挖破管線導致永和路面塌陷 侯友宜：勒令停工

水果奶奶與妖果帶孩子前進南美館 搶救藝術品大作戰

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
水果奶奶與妖果小學堂。圖／南美館提供
水果奶奶與妖果小學堂。圖／南美館提供

台南市美術館本月起在1館推出「仁者行藝—許武勇百歲紀念展」以及「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」展覽，結合AR科技讓許武勇的畫作動起來，或帶領小朋友和虛擬人物一起搶修畫作，透過闖關遊戲讓學童認識美術修復技術。

南美館以「美術科學研究中心」作為發想主題，結合水果奶奶、妖果小學堂，規畫4個關卡，分別「為畫作健康檢查」、「剝落的危機」、「遠古畫作的秘密」及「遺失的顏色」，讓參觀的小朋友只要透過下載哇哇科技設計的AR遊戲「勇闖妖怪世界」，即能瞬間進入奇幻的妖果世界，與水果奶奶一同身歷其境，展開前所未有的科技修復冒險之旅。

南美館長潘襎表示，為了能將藝術資源擴及到台南市各區域，給予學生提升藝術教育及美感涵養的機會，南美館與台南市政府教育局合作推出「偏鄉好美力－藝遊南美館」，獲得大億企業集團董事長吳俊郎支持與贊助，做為推廣藝術平權之用。

「偏鄉好美力－藝遊南美館」計畫安排15梯次，預計共可提供600名偏鄉師生參訪，活動內容包含當期特展或建築導覽、「妖果小學堂」展覽體驗活動等，讓小朋友能透過多元互動的方式參與藝術創作體驗、科學修復小知識等，激發對藝術與作品修復的興趣與好奇心，同時培養參訪藝文館所的興趣。

「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」將在南美館1館展至明年2月28日。

修復 偏鄉 健康檢查

延伸閱讀

屏東「藝術宅急便」巡演起跑 劇團解封後首演心情激動

被盜的「被盜藝術展」：挑戰人性？日本開放偷竊的實驗展覽

【場館求生2】志玲姐姐婚禮開先例獲好評 南美館從此「喜事不斷」

影／批藍營立委突襲立院 陳柏惟上閩南語小學堂：見笑

相關新聞

龍潭大池水岸休憩廣場開幕 服務中心可遠眺大池美景

桃園市府花費1億6千萬元改造龍潭大池河岸，自2018年起陸續完成大池河岸改造、吊橋重建、水質淨化、設施活化等工程。龍潭大...

影／金長和媽祖水仙文物館揭幕 展出媽祖三寸金蓮

新竹市約280年歷史的長和宮典藏上千件珍貴的媽祖文化及北管戲曲文物，成立金長和媽祖水仙文物館宣揚及傳承媽祖、北管文化，今...

水果奶奶與妖果帶孩子前進南美館 搶救藝術品大作戰

台南市美術館本月起在1館推出「仁者行藝—許武勇百歲紀念展」以及「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」展覽，...

全台最嚴！桃園申請淨灘要提前30天、100人以上

海洋保育意識抬頭，淨灘活動參與熱烈，環保署設計海岸淨灘認養系統，鼓勵民眾申請自辦淨灘，再請當地縣市環保局協助清理垃圾，有...

法師捐款百萬給桃園社工保意外險 鄭文燦致謝

4月2日為全國社工日，桃園市社會局今年原規畫社工日前舉行表揚典禮，因疫情趨緩延今天舉辦，並合併家暴防治有功人士及團體表揚...

通霄鎮民代表、通灣里長補選結果出爐

苗栗縣通霄鎮通灣里長、鎮民代表第4選舉區代表補選今天舉行投票，通灣里長下午開票結果，候選人温李朝獲658票勝出，第4選區...

八德鶯歌匝道方向標示採上下排列 高公局長：各國皆然

國道2號大湳交流道東向出口匝道分岔處，一處「左往鶯歌、右往八德」的指示標示牌易讓用路人難分左右，近日引起熱議，高公局補上...

廢棄漁網成海洋隱形殺手 桃園研議獎勵收購制度

海洋廢棄物破壞海岸景觀也衝擊生態環境，桃園市公私協力辦理淨灘，光是去年就清出364公噸海洋垃圾，相當可觀，有高達8成為一...

竹南蛇窯拆屋還地官司敗訴 園區設施面臨拆除命運?!

苗栗縣歷史建築「竹南蛇窯」在去年3月老窯主林添福過世後，具地主身分的林添福長女對第二代窯主林瑞華、 鄧淑慧夫婦提起「拆屋...

陽光桃竹中心服務逾千人 傷友復健有成獲表揚

為提供桃竹地區燒傷及顏面損傷者即時、完善的生心理重建服務，陽光基金會於2015年成立桃竹中心，迄今提供逾一千名傷者重建服...

「北橫有世界級美景」 盼帶動觀光

桃園市長鄭文燦連任後力爭劃設北橫國家風景區，地方民代、原民區長也認為北橫有世界級美景，絕對夠資格，但當年行政院的函示讓增...

北橫風景特定區 目標3年內設立

行政院14年前函示停設國家風景區，全台僅桃園市境內沒有國家風景區，市府為爭取中央觀光資源挹注，去年起展開北橫風景特定區評...

熱門新聞

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

白沙屯媽祖有感應兩度來駐駕 彰化滷肉飯老闆笑呵呵

獨／罕見！白沙屯媽今年起駕回鑾都走台1線引熱議

就走了！家具行錯過白沙屯媽祖 改到民宅車庫駐駕

水上鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘協調將恢復

獨／被影射桃色糾紛 台中市政府副秘書長朱康震請辭獲准

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。