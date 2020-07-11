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全台最嚴！桃園申請淨灘要提前30天、100人以上

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
環保署建置海岸淨灘認養系統，鼓勵民眾申請淨灘活動，但桃園市規範申請時間與人數規模相較他縣市嚴格許多。圖／取自海岸淨灘認養系統頁面
環保署建置海岸淨灘認養系統，鼓勵民眾申請淨灘活動，但桃園市規範申請時間與人數規模相較他縣市嚴格許多。圖／取自海岸淨灘認養系統頁面

海洋保育意識抬頭，淨灘活動參與熱烈，環保署設計海岸淨灘認養系統，鼓勵民眾申請自辦淨灘，再請當地縣市環保局協助清理垃圾，有民眾發現桃園市政府規定必須30天前提出申請，人數規模還要在100人以上，資格堪稱全台最嚴，對辦淨灘活動卻步。

海管處長林立昌說明，垃圾清運要派人車前往，若淨灘人數不多，清除垃圾量有限，2、3人清出1包就要到場收也不太好，恐耗費行政成本，因此要求至少100人，提前14天申請也利於人力調度，並鼓勵參與市府或民間自辦的大型活動，以提升淨灘效率。

環保署架設海岸淨灘認養系統網頁，民眾可上網申請單次淨灘，不過各縣市受理淨灘申請與派員協助清運規定不一，桃園市要提前30天申請，是全台最嚴，其他縣市不是無規定就是提前5至21天不等即可，至於人數要求，彰化縣規定要150人以上才能派員清運最嚴，桃園僅次彰化要求須100人，其他縣市多為10到50人不等，甚至無設限。

桃園在地聯盟理事長潘忠政認為，桃園申請資格確實相較嚴苛，環保局可能是考量大型淨灘活動要及早作業準備，但若要鼓勵更多人關心海洋，應可研議放寬，也希望要有彈性作法，他平時辦導覽活動時，常有學校團體主動撿拾垃圾，雖然人數不多但都想為環境盡心，「臨時起意的心意也非常珍貴」，建議可變通交由地方清潔隊清理。

海管處指出，海管處指出，海岸垃圾形成主要與海流潮汐、季風及地形有關，垃圾一旦上岸，若無法隨潮汐回到海中就可能堆積在岸邊，尤其海漂垃圾無國界，在桃園也不時拾獲來自中國大陸，日本、韓國等國垃圾，造成環境與後續清理負擔。

桃園市去年連同政府與民間力量在桃園約辦理4、500場次淨灘活動，今年上半年因為疫情影響，市府環保局「愛淨灘」活動停辦，由於疫情趨緩，7月4日辦理今年第1場，表訂每月辦1場，最後一場為11月7日，場次時間可上桃園市海管處官網查詢。

林立昌說，雖然上半年疫情取消淨灘，但15支海岸巡護隊都有認養海岸，並維持每周清理1次頻率，之後也為觀察疫情動態，研議增加淨灘活動頻率，維持海岸環境整潔。

桃園市海岸線長，淨灘活動能協助清理堆置岸上的海洋垃圾。圖／桃園市環保局提供
桃園市海岸線長，淨灘活動能協助清理堆置岸上的海洋垃圾。圖／桃園市環保局提供

淨灘 疫情 認養

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