法師捐款百萬給桃園社工保意外險 鄭文燦致謝

4月2日為全國社工日，桃園市社會局今年原規畫社工日前舉行表揚典禮，因疫情趨緩延今天舉辦，並合併家暴防治有功人士及團體表揚擴大舉辦，市長鄭文燦親自頒獎給77名得獎者及3個團體，給予肯定，特別的是，和平禪寺釋宗皇法師9年來捐款超過100萬給桃園支付社工保險，讓社工人員執勤有更多一份保障，鄭也親自致贈感謝牌。

市府社會局今天在桃園區舉行「社福傳愛幸福滿載」桃園市109年度績優社會工作暨社政人員、家暴防治有功人士及團體表揚典禮，分別頒發績優社會工作人員、社政人員績優服務獎與推動家暴防治有功人士及團體等3大獎項，表揚社政、警政、司法、衛政、民政、教育及社政領域等不同領域個人及團體單位，鄭文燦出席逐一頒獎表揚。

鄭文燦說，社工人員在政府及民間部門都非常重要，例如精神病患若有自殘或暴力行為，將需要公衛、警政、社政三方共同協助，才能確保人身安全，政府推動社會安全網2.0政策，就是希望用合作的方式，讓脆弱家庭的預防工作做得更好，市府也預計在家庭暴力防治中心增編18名員額，希望提升家暴預防能量，讓社會變得更好。