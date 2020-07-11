快訊

肚皮沒動靜？林志玲驚喜現身台北電影獎

廠商挖破管線導致永和路面塌陷 侯友宜：勒令停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八德鶯歌匝道方向標示採上下排列 高公局長：各國皆然

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
大湳交流道匝道指標牌面已經完成改善，將中文地名置中並新增英譯。圖／高公局提供
大湳交流道匝道指標牌面已經完成改善，將中文地名置中並新增英譯。圖／高公局提供

國道2號大湳交流道東向出口匝道分岔處，一處「左往鶯歌、右往八德」的指示標示牌易讓用路人難分左右，近日引起熱議，高公局補上英譯並將中文地名置中，但交通部長林佳龍認為受限設置規範，這樣的調整還不夠好，不少網友也紛紛提出其他排版構想；高公局長趙興華說，在設置規範下這是最好的改善方式，且世界各國包括日本都採上下排列，台灣的規範也是為接軌國際，待交通部運輸研究所研究改善方案。

八德在地的立委趙正宇也說現行改善效果有限，雖然高公局已經提前在出口前方就分別標示兩側的出口，但到了最後分岔點的時候仍有可能誤解，網友們希望標示可以更清楚、直觀，指引用路人該如何行駛八德、鶯歌方向，他認為，雖然是因放入英譯採橫式閱讀，但交流道出口可以採取左右分置標示，參考這樣的做法應該不難。

這面引發話題的牌面位於國道2號東行下大湳交流道的匝道，5日在指引牌前發生一起休旅車撞上分隔島車禍，雖經查證是因疲勞駕駛引起，與標誌問題無關，但指引牌呈現出「八德」字樣在左、箭頭往右，但「鶯歌」字樣在右方、箭頭往左，引發熱議。

林佳龍日前指示高公局改善並在匝道上游增設指示標誌，高公局陸續加上英譯，並將中文地名置中，林昨晚在臉書貼文向網友報告改善進度，並坦言知道這樣的標示不夠好，難處在於「道路交通標誌標線號誌設置規則」對於字型大小、字體、排列方式採橫式、上下排列、語文要求中英雙語都有律定，盡量在符合現行規範的框架下優化。

不少網友紛紛留言建議，還P圖提出不同排版構想，有人認為若要配合英譯採橫式書寫，可將鶯歌、八德地名左右分開，用路人看了會更清楚指引方向，也有人說乾脆恢復至2009年牌面設計，當年就是採中英文橫書，鶯歌在左、八德在右，下方畫箭頭。

雖然往鶯歌、八德方向指示牌引起熱議，但不少八德人認為影響不大，下交流道不太會走錯方向，可能是外地人不熟路況，未必是標誌不清所致。趙正宇也建議交通部也應多加宣導用路人行車務必注意道路標誌，盡量避免臨時緊急變換車道而釀禍。

國道

延伸閱讀

男子魚池邊討債竟亮槍恐嚇 八德警啟動快打部隊壓制

國道鶯歌八德匝道口標誌 高公局傍晚改善完成

網友批八德鶯歌匝道標誌不清竟只加英文 高公局澄清了

國道指標挨批「不夠直覺」很廢 林佳龍：不夠好就改善

相關新聞

龍潭大池水岸休憩廣場開幕 服務中心可遠眺大池美景

桃園市府花費1億6千萬元改造龍潭大池河岸，自2018年起陸續完成大池河岸改造、吊橋重建、水質淨化、設施活化等工程。龍潭大...

影／金長和媽祖水仙文物館揭幕 展出媽祖三寸金蓮

新竹市約280年歷史的長和宮典藏上千件珍貴的媽祖文化及北管戲曲文物，成立金長和媽祖水仙文物館宣揚及傳承媽祖、北管文化，今...

水果奶奶與妖果帶孩子前進南美館 搶救藝術品大作戰

台南市美術館本月起在1館推出「仁者行藝—許武勇百歲紀念展」以及「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」展覽，...

全台最嚴！桃園申請淨灘要提前30天、100人以上

海洋保育意識抬頭，淨灘活動參與熱烈，環保署設計海岸淨灘認養系統，鼓勵民眾申請自辦淨灘，再請當地縣市環保局協助清理垃圾，有...

法師捐款百萬給桃園社工保意外險 鄭文燦致謝

4月2日為全國社工日，桃園市社會局今年原規畫社工日前舉行表揚典禮，因疫情趨緩延今天舉辦，並合併家暴防治有功人士及團體表揚...

通霄鎮民代表、通灣里長補選結果出爐

苗栗縣通霄鎮通灣里長、鎮民代表第4選舉區代表補選今天舉行投票，通灣里長下午開票結果，候選人温李朝獲658票勝出，第4選區...

八德鶯歌匝道方向標示採上下排列 高公局長：各國皆然

國道2號大湳交流道東向出口匝道分岔處，一處「左往鶯歌、右往八德」的指示標示牌易讓用路人難分左右，近日引起熱議，高公局補上...

廢棄漁網成海洋隱形殺手 桃園研議獎勵收購制度

海洋廢棄物破壞海岸景觀也衝擊生態環境，桃園市公私協力辦理淨灘，光是去年就清出364公噸海洋垃圾，相當可觀，有高達8成為一...

竹南蛇窯拆屋還地官司敗訴 園區設施面臨拆除命運?!

苗栗縣歷史建築「竹南蛇窯」在去年3月老窯主林添福過世後，具地主身分的林添福長女對第二代窯主林瑞華、 鄧淑慧夫婦提起「拆屋...

陽光桃竹中心服務逾千人 傷友復健有成獲表揚

為提供桃竹地區燒傷及顏面損傷者即時、完善的生心理重建服務，陽光基金會於2015年成立桃竹中心，迄今提供逾一千名傷者重建服...

「北橫有世界級美景」 盼帶動觀光

桃園市長鄭文燦連任後力爭劃設北橫國家風景區，地方民代、原民區長也認為北橫有世界級美景，絕對夠資格，但當年行政院的函示讓增...

北橫風景特定區 目標3年內設立

行政院14年前函示停設國家風景區，全台僅桃園市境內沒有國家風景區，市府為爭取中央觀光資源挹注，去年起展開北橫風景特定區評...

熱門新聞

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

白沙屯媽祖有感應兩度來駐駕 彰化滷肉飯老闆笑呵呵

獨／罕見！白沙屯媽今年起駕回鑾都走台1線引熱議

就走了！家具行錯過白沙屯媽祖 改到民宅車庫駐駕

水上鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘協調將恢復

獨／被影射桃色糾紛 台中市政府副秘書長朱康震請辭獲准

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。