八德鶯歌匝道方向標示採上下排列 高公局長：各國皆然

國道2號大湳交流道東向出口匝道分岔處，一處「左往鶯歌、右往八德」的指示標示牌易讓用路人難分左右，近日引起熱議，高公局補上英譯並將中文地名置中，但交通部長林佳龍認為受限設置規範，這樣的調整還不夠好，不少網友也紛紛提出其他排版構想；高公局長趙興華說，在設置規範下這是最好的改善方式，且世界各國包括日本都採上下排列，台灣的規範也是為接軌國際，待交通部運輸研究所研究改善方案。

八德在地的立委趙正宇也說現行改善效果有限，雖然高公局已經提前在出口前方就分別標示兩側的出口，但到了最後分岔點的時候仍有可能誤解，網友們希望標示可以更清楚、直觀，指引用路人該如何行駛八德、鶯歌方向，他認為，雖然是因放入英譯採橫式閱讀，但交流道出口可以採取左右分置標示，參考這樣的做法應該不難。

這面引發話題的牌面位於國道2號東行下大湳交流道的匝道，5日在指引牌前發生一起休旅車撞上分隔島車禍，雖經查證是因疲勞駕駛引起，與標誌問題無關，但指引牌呈現出「八德」字樣在左、箭頭往右，但「鶯歌」字樣在右方、箭頭往左，引發熱議。

林佳龍日前指示高公局改善並在匝道上游增設指示標誌，高公局陸續加上英譯，並將中文地名置中，林昨晚在臉書貼文向網友報告改善進度，並坦言知道這樣的標示不夠好，難處在於「道路交通標誌標線號誌設置規則」對於字型大小、字體、排列方式採橫式、上下排列、語文要求中英雙語都有律定，盡量在符合現行規範的框架下優化。

不少網友紛紛留言建議，還P圖提出不同排版構想，有人認為若要配合英譯採橫式書寫，可將鶯歌、八德地名左右分開，用路人看了會更清楚指引方向，也有人說乾脆恢復至2009年牌面設計，當年就是採中英文橫書，鶯歌在左、八德在右，下方畫箭頭。

雖然往鶯歌、八德方向指示牌引起熱議，但不少八德人認為影響不大，下交流道不太會走錯方向，可能是外地人不熟路況，未必是標誌不清所致。趙正宇也建議交通部也應多加宣導用路人行車務必注意道路標誌，盡量避免臨時緊急變換車道而釀禍。