廢棄漁網成海洋隱形殺手 桃園研議獎勵收購制度

海洋廢棄物破壞海岸景觀也衝擊生態環境，桃園市公私協力辦理淨灘，光是去年就清出364公噸海洋垃圾，相當可觀，有高達8成為一次性塑膠製品，其中不乏漁民棄置的廢棄漁網，「隱形殺手」恐危急海洋生物存活，市府海管處正研議獎勵漁民收購制度回收廢漁網，最快8月上路，並正與業者接洽回收漁業廢棄保麗龍，再製鍵盤、滑鼠。

行政院5月推動「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，內容分析2018、2019年海岸淨灘成果，寶特瓶、鐵鋁罐等資源垃圾平均每年清出410公噸，漁網漁具、保麗龍等其他垃圾高達3164公噸，以生活垃圾與遊憩行為垃圾為大宗，另點名漁業廢棄物為清理重點。

漁業廢棄物包含漁網、浮球、保麗龍、牡蠣及文蛤殼等，漁撈作業時，刺網使用網具可能因破損斷裂流入海中或被直接丟棄，市府環保局正與漁會洽談合作，希望推出獎勵收購制度在源頭就能「攔截」廢棄漁網，不因流落海裡，威脅鯨豚、魚類等生命。

海岸管理工程處長林立昌說，市府正與海洋委員會海洋保育署爭取經費，目標8月與漁會合作推動廢棄漁網收購獎勵制度，目前收購金額仍未確定，但初步評估後端清除成本至少比源頭收購要多出10倍，希望用經濟誘因鼓勵漁民回收，避免後續清除成本。

「漁網若泡到海水，就減損了再利用價值」，林立昌說，廢棄漁網若能直接回收到適當管道，後端可有廠商重新再製成新漁網，替漁網創造第二生命，近年桃園與亞東創新合作回收海洋垃圾寶特瓶的模式運作成熟，經清洗、破碎與抽砂，再製環保鞋衣。

至於淨灘常見的保麗龍同為漁業廢棄物，海管處提到，已有洽談到1家科技廠商，能將保麗龍回收再利用，製成鍵盤與滑鼠，目前仍在討論合作細節，希望未來能將淨灘活動清出的保麗龍廢棄物交由廠商再利用處理，不僅減少處理負擔，也落實循環經濟。