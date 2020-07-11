竹南蛇窯拆屋還地官司敗訴 園區設施面臨拆除命運?!
苗栗縣歷史建築「竹南蛇窯」在去年3月老窯主林添福過世後，具地主身分的林添福長女對第二代窯主林瑞華、鄧淑慧夫婦提起「拆屋還地」等民事訴訟，一審最近判決地主勝訴，竹南蛇窯未來除了蛇窯本體，其他許多設施、柴燒窯都可能面臨被拆除的命運，消息傳出引起地方熱愛柴燒陶藝人士的高度關切；苗栗縣文化觀光局表示，地主現已提出縮減竹南蛇窯範圍的申請，文資委員15日將前往現勘，相關意見將送請文資審議委員會討論。
竹南蛇窯是1972年由林添福率領9個陶師及1頭牛搭建而成，原本以生產陶瓷花盆、傳統民生日用陶為主，但隨陶瓷產業沒落，竹南蛇窯逐漸轉型朝柴燒陶藝發展，並成為陶藝重鎮；文觀局2002年公告竹南蛇窯為歷史建築，認為目前各地少數殘存的蛇窯，竹南蛇窯保存最完整且仍可燒製的窯爐，應加以保存並將與蛇窯有關的無形文化財，如製陶技術、燒製方式、蓋窯技術等一併重視保存。
竹南蛇窯拆屋還地的訴訟前天一審判決，林瑞華夫婦敗訴後在臉書PO出訊息，強調目前只有2條路可走，除了提上訴，也希望「文化資產」能擴大保護範圍，以搶救這些珍貴的技藝文化，鄧淑慧表示她與林瑞華已有目標要將竹南蛇窯推動成為國定古蹟，並推廣台灣陶窯文化到全世界，未來將會繼續努力。
但此訊息也引來原告方面留言，要求林瑞華夫婦不要在臉書誤導不知情者，強調法院並沒說要拆蛇窯，貼文居心叵測，大可把法院判決書公布，不要再利用不實言論來帶風向。
鄧淑慧表示，當年老陶師林添福搭建蛇窯，將廠房、土地都登記在長女名下，蛇窯這些年來各項發展都順利，但老窯主去年辭世後，沒想到會出現拆屋還地的爭議及判決結果，屆時林瑞華蓋的4座柴窯，包括創金氏記錄柴燒高溫的化十窯，還有她為台灣古窯研究所蓋的「消失的傳統古窯區」，還有陶屋、陶藝教室，最可悲的連林添福展館都要拆除，1000坪的蛇窯園區最後可能僅存數十坪的蛇窯本體建築。
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