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龍潭大池水岸休憩廣場開幕 服務中心可遠眺大池美景

聯合報 / 記者高宇震/桃園即時報導
龍潭大池水岸休憩廣場今天開幕。記者高宇震／攝影
龍潭大池水岸休憩廣場今天開幕。記者高宇震／攝影

桃園市府花費1億6千萬元改造龍潭大池河岸，自2018年起陸續完成大池河岸改造、吊橋重建、水質淨化、設施活化等工程。龍潭大池水岸休憩廣場今天開幕，服務中心規劃為臨水建築，遊客可遠眺大池美景，夜間兩岸美景配合周邊燈光展，希望展現新亮點。

桃園市長鄭文燦出席典禮時表示，大池服務中心規劃為2層樓的臨水建築，2樓提供旅遊諮詢服務及餐飲休憩服務，遊客也可遠眺整個大池美景，1樓開放空間可舉辦假日市集等活動，浮動碼頭提供腳踏船、龍舟及SUP立式划槳等水域活動設施，大池兩岸美景配合夜間周邊燈光展演的魅力，希望展現新亮點。

同時進行大池水質淨化工程，於龍潭運動公園建置礫間帶淨水系統，及於四方林上游進行污染管制，大池150萬公噸的蓄水量，1天最高可換20萬噸水，相當於每7天換水1次；也研議更彈性化的規劃碼頭接駁，提供未來舉辦百年龍舟賽、桃園燈會、假日藝術市集等活動。

也持續改善各項觀光服務設施，包括責成龍潭區公所於重大活動時啟用臨時停車場機制，規劃農地開放作為臨時停車場，以租用或輔導民間設置方式，提供遊覽車和小客車停放空間；國道3號增設高原交流道（龍潭第二交流道）及台灣客家茶文化館，皆預計11月動工；修復鍾肇政文學生活園區、興建「桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館」，並加強龍潭客青創業、社區營造等。

龍潭大池服務中心規劃為臨水建築，遊客可遠眺大池美景。記者高宇震／攝影
龍潭大池服務中心規劃為臨水建築，遊客可遠眺大池美景。記者高宇震／攝影
浮動碼頭提供腳踏船、龍舟及SUP立式划槳等水域活動設施。記者高宇震／攝影
浮動碼頭提供腳踏船、龍舟及SUP立式划槳等水域活動設施。記者高宇震／攝影

碼頭 龍潭大池 建築

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