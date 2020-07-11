影／金長和媽祖水仙文物館揭幕 展出媽祖三寸金蓮

新竹市約280年歷史的長和宮典藏上千件珍貴的媽祖文化及北管戲曲文物，成立金長和媽祖水仙文物館宣揚及傳承媽祖、北管文化，今天揭幕，展出媽祖渡海來台所乘的鑾轎、龍袍、三寸金蓮及新樂軒工藝精湛的「四點睛」彩牌、鑼桿、托燈及鼓架等，市長林智堅表示，將安排各校師生參觀，讓下一代對自己土地的文化有更深層的了解跟認識。

長和宮管理委員會主委楊金土結合各方源楊費時3年成立金長和媽祖水仙文物館，今天與內政部長徐國勇、立委柯建銘、市長林智堅等人焚香祈福後揭幕，開放參觀，館內除了長和宮史話、新樂軒風華兩大主題展示，也展出許多古早生活器具。

長和宮史話展區有媽祖渡海來台所乘坐的鑾轎、開基龍印、歷來穿戴的龍袍服飾、3座清朝時期留下來的石碑、紅紋大理石獅耳圈足爐等歷史文物及道教儀軌法器等；新樂軒風華展區展示北管出陣排場文物，還建置戲台展示北管排場三仙戲，讓參觀民眾身歷其境體會北管演出實境。

林智堅說，長和宮1742年建廟至今，是新竹地區重要信仰中心，與城市發展密不可分，感謝楊金土長年投入長和宮修繕整理，保存廟中珍貴文資，文物館開幕是地方文化界一大盛事，保存地方特色的北管文化，如何讓更多下一代能夠看見，市府責無旁貸，將責成教育處安排各校生參觀，了解及傳承文化。

市府文化局長黃竫蕙說，日治時期北管在新竹市極為興盛，有五軒一社，市府極重視文物保存工作，2017年開始文物普查，指定新樂軒北管四點睛為一般古物，今年底前也將完成其他軒社的普查。