快訊

畢書盡宣布當爸 感性喊「女兒長得很像我」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／金長和媽祖水仙文物館揭幕 展出媽祖三寸金蓮

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
金長和媽祖水仙文物館展出媽祖的三寸金蓮等珍貴文物。記者黃瑞典／攝影
金長和媽祖水仙文物館展出媽祖的三寸金蓮等珍貴文物。記者黃瑞典／攝影

新竹市約280年歷史的長和宮典藏上千件珍貴的媽祖文化及北管戲曲文物，成立金長和媽祖水仙文物館宣揚及傳承媽祖、北管文化，今天揭幕，展出媽祖渡海來台所乘的鑾轎、龍袍、三寸金蓮及新樂軒工藝精湛的「四點睛」彩牌、鑼桿、托燈及鼓架等，市長林智堅表示，將安排各校師生參觀，讓下一代對自己土地的文化有更深層的了解跟認識。

長和宮管理委員會主委楊金土結合各方源楊費時3年成立金長和媽祖水仙文物館，今天與內政部長徐國勇、立委柯建銘、市長林智堅等人焚香祈福後揭幕，開放參觀，館內除了長和宮史話、新樂軒風華兩大主題展示，也展出許多古早生活器具。

長和宮史話展區有媽祖渡海來台所乘坐的鑾轎、開基龍印、歷來穿戴的龍袍服飾、3座清朝時期留下來的石碑、紅紋大理石獅耳圈足爐等歷史文物及道教儀軌法器等；新樂軒風華展區展示北管出陣排場文物，還建置戲台展示北管排場三仙戲，讓參觀民眾身歷其境體會北管演出實境。

林智堅說，長和宮1742年建廟至今，是新竹地區重要信仰中心，與城市發展密不可分，感謝楊金土長年投入長和宮修繕整理，保存廟中珍貴文資，文物館開幕是地方文化界一大盛事，保存地方特色的北管文化，如何讓更多下一代能夠看見，市府責無旁貸，將責成教育處安排各校生參觀，了解及傳承文化。

市府文化局長黃竫蕙說，日治時期北管在新竹市極為興盛，有五軒一社，市府極重視文物保存工作，2017年開始文物普查，指定新樂軒北管四點睛為一般古物，今年底前也將完成其他軒社的普查。

文物館位於長和宮的金長和水仙文教大樓3樓，每天開放時間為上午9點至下午5點，周一休館，廟方歡迎大家免費參觀，欣賞長和宮及新樂軒獨特的歷史與文化背景。

金長和媽祖水仙文物館今天開幕，吸引不少民眾參觀。記者黃瑞典／攝影
金長和媽祖水仙文物館今天開幕，吸引不少民眾參觀。記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅（左起）、內政部長徐國勇、長和宮主委楊金土及立委柯建銘參觀媽祖渡海來台所乘的鑾轎。記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅（左起）、內政部長徐國勇、長和宮主委楊金土及立委柯建銘參觀媽祖渡海來台所乘的鑾轎。記者黃瑞典／攝影
金長和媽祖水仙文物館今天開幕，吸引不少民眾參觀。記者黃瑞典／攝影
金長和媽祖水仙文物館今天開幕，吸引不少民眾參觀。記者黃瑞典／攝影

文物 媽祖 新竹

延伸閱讀

員埔路通車不到一年車禍死亡3人 路祭請出媽祖神佛鎮壓

白沙屯媽祖有感應兩度來駐駕 彰化滷肉飯老闆笑呵呵

就走了！家具行錯過白沙屯媽祖 改到民宅車庫駐駕

白沙屯媽祖過境彰化 女童祈福獲應允感動網友

相關新聞

龍潭大池水岸休憩廣場開幕 服務中心可遠眺大池美景

桃園市府花費1億6千萬元改造龍潭大池河岸，自2018年起陸續完成大池河岸改造、吊橋重建、水質淨化、設施活化等工程。龍潭大...

影／金長和媽祖水仙文物館揭幕 展出媽祖三寸金蓮

新竹市約280年歷史的長和宮典藏上千件珍貴的媽祖文化及北管戲曲文物，成立金長和媽祖水仙文物館宣揚及傳承媽祖、北管文化，今...

「北橫有世界級美景」 盼帶動觀光

桃園市長鄭文燦連任後力爭劃設北橫國家風景區，地方民代、原民區長也認為北橫有世界級美景，絕對夠資格，但當年行政院的函示讓增...

北橫風景特定區 目標3年內設立

行政院14年前函示停設國家風景區，全台僅桃園市境內沒有國家風景區，市府為爭取中央觀光資源挹注，去年起展開北橫風景特定區評...

台72延伸接台61線 哪案出線？

苗栗縣台61線、台72線快速公路僅差2、3公里無法銜接，影響快速路網功能及後龍市區交通，公路總局進行台72線延伸至台61...

新竹貝殼市集開幕 餐飲連3天9折

新竹漁港貝殼公園旁的貨櫃屋貝殼市集昨天開幕，新竹市政府規畫咖啡、冷飲、冰品及炸物等輕食服務，昨起一連3天餐飲品項全面9折...

博遊竹縣文化館 集章換好禮

新竹縣政府文化局推出博遊竹縣．走館看山國際博物館日系列活動，規畫集點換好禮、小旅行、線上虛擬博物館等，可藉由實體活動、虛...

等了30年 楊梅體育園區動工 後年5月完工

桃園市楊梅體育園區跆拳道暨運動場館新建工程昨天上午動工，耗資7.2億元，工期650天，預計2022年5月完工。不但是跆拳...

桃園暑假作業好好玩 做早餐、當網紅玩創意

7月15日開始放暑假了，有別於傳統習題暑假作業，桃園市國中小老師無不絞盡腦汁設計各式特色暑假作業，強調「動手實作」原則，...

桃市府爭設北橫國家風景區 交通部觀光局態度保留

行政院2006年曾函示停設國家風景區，全台國家風景區迄今維持13處，放眼全台22縣市，桃園市是台灣唯一沒有鄉鎮區被畫為國...

「桃園女兒」徐榛蔚與鄭文燦交流市政、互讚政績

花蓮縣長徐榛蔚近日率縣政團隊走訪桃竹苗進行縣政、市政交流，今天抵達桃園市政府與市長鄭文燦相見歡，徐也是桃園女兒，表示桃園...

新竹漁港貨櫃屋貝殼市集今天開幕 一連3天9折優惠

新竹漁港貝殼公園旁的貨櫃屋貝殼市集今天開幕，新竹市政府規畫咖啡、冷飲、冰品及炸物等輕食服務，今起一連3天餐飲品項全面9折...

熱門新聞

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

白沙屯媽祖有感應兩度來駐駕 彰化滷肉飯老闆笑呵呵

獨／罕見！白沙屯媽今年起駕回鑾都走台1線引熱議

獨／被影射桃色糾紛 台中市政府副秘書長朱康震請辭獲准

水上鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘協調將恢復

就走了！家具行錯過白沙屯媽祖 改到民宅車庫駐駕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。