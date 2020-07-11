高鐵新竹站周邊人行道拓寬 預計11月完工改善市容

新竹縣政府為提升行人道路環境及改善市容向中央爭取2100萬元經費，針對高鐵新竹站周邊人行道1361公尺長度進行改善，由原先1.3公尺拓寬為4公尺，預計11月就能完工啟用，未來不管是推娃娃車、輪椅族或是拉行李往來的旅客行走都將更加方便。

縣府工務處長林鶴斯表示，路段改善項目包含老舊及不適宜設施拆除，並針對植栽綠美化塑造帶狀綠廊，同時強化排水功能並拓寬人行道，增加無障礙斜坡道及更換老舊鋪面，並新增4個小廣場供市民休息。

林鶴斯還表示，除了高鐵站周邊人行道，鄰近交大客家學院的六家一路，也針對道路基礎建設改善250公尺，包含修復與改善老舊道路品質、強化排水效能，改善竹北市區景觀環境。

縣府向內政部營建署爭取到2106萬元經費，並自籌494萬元，改善人行道面積將擴大為5444平方公尺，工程已於2月開工，目標在今年11月就能完工啟用，而人行道所用土地則是由交通部鐵道局無償提供使用。

新竹縣長楊文科表示，未來從高鐵站步行離開的旅客能使用的人行空間更大，也能改善竹北市高鐵特區的都市景觀，4公尺寬的人行道讓不管是推娃娃車、輪椅族或是推行李往來的旅客，行走都將更加方便。