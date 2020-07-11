高鐵新竹站周邊人行道拓寬 預計11月完工改善市容
新竹縣政府為提升行人道路環境及改善市容向中央爭取2100萬元經費，針對高鐵新竹站周邊人行道1361公尺長度進行改善，由原先1.3公尺拓寬為4公尺，預計11月就能完工啟用，未來不管是推娃娃車、輪椅族或是拉行李往來的旅客行走都將更加方便。
縣府工務處長林鶴斯表示，路段改善項目包含老舊及不適宜設施拆除，並針對植栽綠美化塑造帶狀綠廊，同時強化排水功能並拓寬人行道，增加無障礙斜坡道及更換老舊鋪面，並新增4個小廣場供市民休息。
林鶴斯還表示，除了高鐵站周邊人行道，鄰近交大客家學院的六家一路，也針對道路基礎建設改善250公尺，包含修復與改善老舊道路品質、強化排水效能，改善竹北市區景觀環境。
縣府向內政部營建署爭取到2106萬元經費，並自籌494萬元，改善人行道面積將擴大為5444平方公尺，工程已於2月開工，目標在今年11月就能完工啟用，而人行道所用土地則是由交通部鐵道局無償提供使用。
新竹縣長楊文科表示，未來從高鐵站步行離開的旅客能使用的人行空間更大，也能改善竹北市高鐵特區的都市景觀，4公尺寬的人行道讓不管是推娃娃車、輪椅族或是推行李往來的旅客，行走都將更加方便。
日前親自視察工程進度，同時致贈運動飲料，感謝工程人員的辛勞。楊縣長表示，這次改善範圍為高鐵站後方的車站用地周邊人行步道，並與交通部鐵道局商量無償使用，讓原先1.3米寬人行步道往內拓寬為4米寬，行走空間更大，不管是推娃娃車、輪椅族或是推行李往來的觀光客，行走都將更加方便。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言