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桃園暑假作業好好玩 做早餐、當網紅玩創意

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
觀音國小鄰近白沙岬燈塔及大潭電廠，今年暑假作業鼓勵學生設計自製專屬的燈塔，學生設計太陽能燈塔，利用太陽能板儲存電能。記者張裕珍／攝影
觀音國小鄰近白沙岬燈塔及大潭電廠，今年暑假作業鼓勵學生設計自製專屬的燈塔，學生設計太陽能燈塔，利用太陽能板儲存電能。記者張裕珍／攝影

7月15日開始放暑假了，有別於傳統習題暑假作業，桃園市國中小老師無不絞盡腦汁設計各式特色暑假作業，強調「動手實作」原則，有學校鼓勵孩子當網紅，拍影片分享防疫所見所聞，也有學生設計菜單、購買食材「為家人做早餐」，不少學校從在地家鄉出發，如設計專屬燈塔、手作家鄉遊學手札等，目標讓孩子過個開心充實暑假。

內壢國中今年暑假作業主題「為家人做早餐」，並結合食農教育所學，鼓勵學生以吃在地、食當季、營養均衡、米食優先、友善飼養雞蛋及三章一Q的四大原則，包辦設計菜單、親自購買食材，並親手為家人烹飪早餐，過程拍照紀錄並以文字分享心得。

學生陳瑾辳手做漢堡早餐，她說，漢堡麵包容易取得，加上煎蛋、肉品和起司、蔬菜，就可以輕鬆完成一道早餐，「不用太早起床」，媽媽吃了也誇她手藝有進步，自己認為做早餐給家人的暑假作業「很特別」，全部都要自己動手做，家人吃了開心。

校方指出，暑假作業發想來自家政課實施的食農教育亮點課程，食農花園社群教師在學期間即帶領學生從整地、除草、播種、澆灌、除蟲等，到最後享受成果—以食農菜園栽植的蔬菜，教導孩子運用當令蔬果製作餐桌美食，希望孩子也能分享給家人。

今年新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣防疫成效有目共睹，桃園區會稽國中則安排「我們一起走過的防疫路」暑假作業，鼓勵學生們拍影片上傳youtube，分享防疫過程中所見所聞，家中無電腦可用的學生則透過紙本打油詩展現創意與巧思，並提醒學生注意智慧財產權保護法規，避免侵權，開學後將挑選優秀作品將放上學校官網首頁。

另外包括中壢國中、觀音國小與上湖國小都選擇選擇從在地家鄉出發，設計特色暑假作業，中壢國中從學期間的跨領域主題課程延伸，先前師生已完成緊臨學校的老街溪「身體檢查」，了解含氮量、pH質與濁度並測量河道地形等，嘗試繪出河道地形面圖。今年暑假，學生將進行老街溪塑膠微粒篩選的工作，一起關心塑膠微粒之議題。

觀音國小鄰近白沙岬燈塔及大潭電廠，學期間規畫「燈塔亮奇蹟」STEAM課程，今年暑假作業鼓勵學生設計自製專屬的燈塔，象徵著引領自己未來的方向，智慧燈塔、太陽能燈塔都率先亮相，學生陳柔安、林依杉巧妙運用太陽能小面板加上手做的小夜燈，白天可將太陽光能轉換為電能儲存，入夜燈塔就會閃閃發光，展現無限創意。

上湖國小同樣跳脫制式框架，希望學生把握暑假認識家鄉，校方指出，每個景點都有屬於它的故事，鼓勵孩子與同學、家長踏查廟宇、三合院或老榕樹等特色景點，「親子尋根、走讀文史」，不僅了解在地文史，回家後手作專屬自己的家鄉遊學手札。

啟文國小則是第3年推動「暑假親子環保藝術創作活動」，今年以「動手做」為主題設計暑期作業，讓學生將課堂中所習得的環保知識在假期生活中落實，確實資源分類及回收，再選定主題及素材發揮創意進行藝術創作，可以個人獨立或與家長一起完成。

桃園市政府教育局國中教育科指出，市府鼓勵各校規畫多元適性的暑假作業，並以動手實作為原則，讓學習與學生生活產生關聯，希望奠基孩子好學樂學的終身學習力。

觀音國小鄰近白沙岬燈塔及大潭電廠，今年暑假作業鼓勵學生設計自製專屬的燈塔，學生設計太陽能燈塔、智慧燈塔，展現創意。記者張裕珍／攝影
觀音國小鄰近白沙岬燈塔及大潭電廠，今年暑假作業鼓勵學生設計自製專屬的燈塔，學生設計太陽能燈塔、智慧燈塔，展現創意。記者張裕珍／攝影
內壢國中暑假作業為「為家人做早餐」，鼓勵孩子手作與家人互動。記者張裕珍／攝影
內壢國中暑假作業為「為家人做早餐」，鼓勵孩子手作與家人互動。記者張裕珍／攝影

燈塔 食農教育

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