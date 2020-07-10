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桃市府爭設北橫國家風景區 交通部觀光局態度保留

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府爭取成立北橫國家風景區，強調台7線北橫公路沿線景點豐富多元。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府爭取成立北橫國家風景區，強調台7線北橫公路沿線景點豐富多元。圖／桃園市觀光旅遊局提供

行政院2006年曾函示停設國家風景區，全台國家風景區迄今維持13處，放眼全台22縣市，桃園市是台灣唯一沒有鄉鎮區被畫為國家風景區的縣市，市府為爭取中央觀光資源挹注，去年起展開北橫風景特定區評鑑資源調查，上月跨縣市單位開首次協調會，市府觀旅局目標3年內設立完成，希望成為台灣第14處國家風景區，替觀光注活水。

不過，交通局觀光局對此事持保留態度，表示行政院當年函示依舊存在，各地方政府都知悉，「除非有新的指示」，據了解桃園正在進行風景區資源調查，「盤點資源不是壞事，也不會阻止地方」，透過此資料收集可充分了解資源現況，且送審前也需要辦地方說明會，得獲當地原民部落同意，待地方凝聚共識後，屆時再看如何處理。

市府觀旅局去年11月起展開北橫風景特定區評鑑資源調查作業，初步擬定畫設範圍包含桃園大溪、復興、新北三峽、宜蘭大同等台七線沿線重要風景據點與泰雅原民部落，不僅涵蓋石門水庫、小烏來與拉拉山3處桃園市級的風景特定區，還有5處林務局權管的森林遊樂區，包含桃園拉拉山與東眼山、新北三峽滿月圓、宜蘭明池與棲蘭。

桃園、新北與宜蘭3縣市與林務局、北水局、退輔會、公路總局等單位，6月首度齊聚桃園開會討論畫設範圍與推動方向，與會代表多樂觀其成，但林務局代表提醒因範圍含國有林班地、保安林地、棲蘭野生動物重要棲息環境等多重環境敏感區，建議畫設過程注意相關法規，宜蘭大同鄉公所則提醒應尊重原住民族，以保障原民發展權益。

交通部觀光局前局長許文聖也出席協調會，會中特別肯定北橫觀光資源豐富，不輸其他國家風景區。許說，第13處西拉雅國家風景區在他任內設立，至於當年政院宣布不再增設一事，他不表意見，但認為目前畫定的北橫國家風景區範圍涵蓋小烏來、滿月圓、棲蘭與明池等響叮噹景點，「現有資源觀光條件絕對夠資格做國家級風景區！」

楊勝評說，畫設國家級風景特定區須先由地方完成完整一年四季的調查與盤整，再向交通部觀光局送審，雖然行政院過去有行政命令不許再畫設國家風景區，但當時規範有其時空背景，但十多年過去，就國家風景區位置圖來看，獨缺桃園、新北、宜蘭這一塊，這裡具備畫設潛力也有充足條件，他認為「不應該以13個國家風景區為限」。

市府目標今年完成四季的資源調查並持續跨單位開會討論，也會下鄉開座談會，預計明年初將資料送交觀光局審查，若後續作業順利，希望3年內成為最新國家風景區。

桃園市政府草擬畫設北橫國家風景區範圍出爐，初步範圍涵蓋多處森林遊樂區與市級風景區等景點。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府草擬畫設北橫國家風景區範圍出爐，初步範圍涵蓋多處森林遊樂區與市級風景區等景點。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府計畫爭取設置北橫國家風景區，日前首度召開第一次協調會，討論畫設範圍與推動方向。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府計畫爭取設置北橫國家風景區，日前首度召開第一次協調會，討論畫設範圍與推動方向。圖／桃園市觀光旅遊局提供

國家風景區 新北 北橫

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