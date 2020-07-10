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「桃園女兒」徐榛蔚與鄭文燦交流市政、互讚政績

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左）近日率縣政團隊走訪桃竹苗進行縣政、市政交流，今天抵達桃園市政府與市長鄭文燦（右）相見歡。記者張裕珍／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）近日率縣政團隊走訪桃竹苗進行縣政、市政交流，今天抵達桃園市政府與市長鄭文燦（右）相見歡。記者張裕珍／攝影

花蓮縣長徐榛蔚近日率縣政團隊走訪桃竹苗進行縣政、市政交流，今天抵達桃園市政府與市長鄭文燦相見歡，徐也是桃園女兒，表示桃園在這10年間蛻變尤其大，智慧城市發展值得取經，是趟學習之旅，鄭則讚許徐榛蔚政績卓越，提升花蓮的公共建設及生活品質，「2人都希望超越藍綠、超越自己」，營造城市魅力。

花蓮、桃園2縣府、市府團隊今天早上在桃市府會議室交流智慧城市、觀光發展等市政議題，鄭文燦於交流會中致贈客家花布雲瓶，徐回贈七彩玉花瓶，象徵桃園及花蓮情誼堅固，會後花蓮縣府團隊則參訪虎頭山創新園區及桃園航空城智慧應用展示中心。

鄭文燦說，花蓮及桃園擁有特殊淵源，早期後山客家人很多從桃竹地區搬遷過去，許多花蓮原住民鄉親則是移居桃園，桃園阿美族人已超過3萬5千人，市府照顧原民鄉親，提供歲時祭儀、豐年祭車資補助，鼓勵原民鄉親尋根溯源，促進兩地鄉親交流。

徐榛蔚娘家就在桃園，今天到桃園與鄭文燦交流市政，格外開心，鄭文燦也肯定徐縣長是桃園的女兒、花蓮的媳婦，「能在花蓮創造那麼大的政績，感謝花蓮人疼惜」，包括社會福利政策全面、長照據點布建密集且推動有機農業成果卓著，都令人稱許。

花蓮位於東台灣，是熱門旅遊景點，由於疫情趨緩國旅爆發，桃園與花蓮推動互惠旅遊，鄭文燦也說，自己非常喜歡花蓮，由於桃園及花蓮都擁有機場，他也思考未來是否能規畫桃園進、花蓮出或是花蓮進、桃園出的航線，鼓勵國內外旅客造訪兩地。

徐榛蔚說，自己離開桃園將近30年，今天回到桃園對桃園近年來的繁榮發展印象深刻，尤其虎頭山創新園區及青埔園區，在過去荒草叢生、人煙稀少，如今蛻變成為桃園城市發展的新亮點，不僅如此，桃園產業經濟能量更是全國首屈一指，花蓮也希望取經桃園透過資通訊科技帶動城市發展，讓城市更便利、智慧，同時展現城市美學。

花蓮縣長徐榛蔚（站者）近日率縣政團隊走訪桃竹苗進行縣政、市政交流，今天抵達桃園市政府與市長鄭文燦相見歡。記者張裕珍／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（站者）近日率縣政團隊走訪桃竹苗進行縣政、市政交流，今天抵達桃園市政府與市長鄭文燦相見歡。記者張裕珍／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）近日率縣政團隊走訪桃竹苗進行縣政、市政交流，今天抵達桃園市政府與市長鄭文燦（右）相見歡，雙方互贈禮品。記者張裕珍／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）近日率縣政團隊走訪桃竹苗進行縣政、市政交流，今天抵達桃園市政府與市長鄭文燦（右）相見歡，雙方互贈禮品。記者張裕珍／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）近日率縣政團隊走訪桃竹苗進行縣政、市政交流，今天抵達桃園市政府與市長鄭文燦（右）相見歡，雙方互贈禮品。記者張裕珍／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）近日率縣政團隊走訪桃竹苗進行縣政、市政交流，今天抵達桃園市政府與市長鄭文燦（右）相見歡，雙方互贈禮品。記者張裕珍／攝影

鄭文燦 徐榛蔚

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