新竹漁港貨櫃屋貝殼市集今天開幕 一連3天9折優惠

新竹漁港貝殼公園旁的貨櫃屋貝殼市集今天開幕，新竹市政府規畫咖啡、冷飲、冰品及炸物等輕食服務，今起一連3天餐飲品項全面9折優惠，市長林智堅傍晚到漁人碼頭開直播介紹198咖啡車、英式魚排、HI HAI等美食店家，邀大家來喝咖啡嘗美食，吹海風享受悠閒的夏日時光。

林智堅說，因進行新竹漁人碼頭改造計畫，南寮咖啡車暫時停止，許多人懷念在海邊吹海風、聽音樂、喝咖啡的時光，因此市府積極招商，現在除了讓咖啡車回來，也多了貨櫃屋市集，可同時滿足遊客的飲食需求，提供遊客休憩的地方。

市府產發處長張力可說，2016年進行新竹漁人碼頭計畫建設前，咖啡車很受遊客喜愛，完成國際風箏賽場建設後，發現許多人期望咖啡輕食再次回到漁港，所以透過招商讓咖啡車餐飲服務在今年夏天強勢回歸。

產發處指出，貝殼市集提供10餘種飲品及餐點，包括咖啡、茶品、鬆餅、炸物、烤物、冰品等多樣化輕食供遊客選購，也提供桌椅及陽傘供民眾休息，不定時的歌手演唱，讓市集成為輕鬆休閒的場所。