頭份市長違法兼職遭懲戒 羅雪珠尊重調查結果

苗栗縣頭份市長羅雪珠兼任指南園藝社商號負責人，違反公務員服務法規定，遭監察院提案彈劾並移送公懲會。公懲會日前判決記申誡處分。羅雪珠表示，尊重調查結果與判決。

羅雪珠於民國77年9月8日起擔任指南園藝社商號負責人，但她於107年12月25日就任苗栗縣頭份市長，109年1月7日才將園藝社申請歇業，監察院認為，羅雪珠在擔任市長期間1年多，違反公務員服務法規定，事證明確，因此依法提案彈劾並移送公懲會。

據公務員懲戒委員會判決書指出，指南園藝社於民國74年經核准設立、經濟部商業司商工登記在案的商號，營業項目為花卉、盆景批發買賣，87年9月18日起負責人登記為羅雪珠，直到今年1月7日申請並經苗栗縣政府核准歇業。

判決書指出，羅雪珠今年5月20日到院詢問時，坦承107年12月25日至109年1月6日擔任苗栗縣頭份市市長期間，兼任指南園藝社負責人事實，辯稱不知公務員服務法有禁止兼職之規定，且園藝社早已無營業，歷年綜合所得稅皆委託秘書申報，故不知有園藝社的收入。

公懲會調查，羅雪珠的107年度綜合所得稅核定通知書及108年度綜合所得稅各類所得資料清單，均列有指南園藝社營利所得，且在今年1月6日前擔任苗栗縣頭份市長期間，仍兼任指南園藝社負責人，違法經營商業1年餘。

公懲會認為，羅雪珠的行為易使民眾有公務員不專心公務，國家公務紀律鬆散不良觀感，將導致公眾喪失對其執行職務信賴，有懲戒必要，最終判她申誡處分。

羅雪珠表示，園藝社已多年沒營業，因第一次擔任首長，還不清楚相關規定，所以未在就任市長前將園藝社負責人改登記他人或辦理歇業，坦承是自己疏忽，會尊重調查結果與判決。