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影／苗縣2大快速道路斷線3公里 銜接案地方要求路堤共構

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台72線東西向快速道路現有起點在後龍市區，僅差2、3公里無法銜接台61線西濱快速道路。記者胡蓬生／攝影
台72線東西向快速道路現有起點在後龍市區，僅差2、3公里無法銜接台61線西濱快速道路。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣2大快速公路台61線、台72線在後龍鎮境內僅差2、3公里無法銜接，影響快速路網功能及後龍市區交通，經地方爭取，公路總局進行台72線延伸至台61線的可行性研究，月初並到地方辦理說明會，公路總局提出3條路線方案，並傾向採取須徵用較多民地的第2方案，但地方反對，要求選擇「路堤共構」的第3方案；後龍鎮長朱秋隆表示，經溝通公路總局已表明願針對第3 方案再研究，設法符合民意需求。

台72線後龍到汶水東西向快速公路已通車15年，早年路線原規畫與台61線西濱快速公路銜接，但後龍水尾與台61線銜接的起點路段，因土地取得爭議及抗爭，公路總局放棄原規畫，將起點東移到市區台1 線公路，縣內2大快速公路因此無法直接串連，「斷線」2、3公里長，目前全台12條東西向快速公路，也僅台72線、76線兩條未與西濱連結，影響快速路網的效益。

公路總局7月1日針對台72線延伸至台61線的可行性研究，7月1日到地方辦說明會 ，提出3條路線方案，其中第1方案將原環評路線改為高架，影響建物21棟，農地影響3萬6451平方公尺，經費32.87億元；第2方案路線繞行閃避主要建物，影響建物11棟、農地5萬5089平方公尺，經費37.31億元；第3方案沿堤防佈設，影響建物12棟、農地2336平方公尺，經費達41.04億元。

公路總局評估認為方案1民眾接受度低，方案3涉及石虎敏感議題，且整併後龍交流道必須在後龍溪落墩，影響通洪斷面且工程費用高，因此建議採行方案2。

朱秋隆表示，第2方案因徵用民地面積大，地方反對聲浪大，要求採取沿路堤共構的第3方案，針對鄉親的要求，鎮公所與公路總局也設法溝通，路局方面同意就第3方案再研究可行性，以符合地方期待。

台72線東西向快速道路現有起點在後龍市區，僅差2、3公里無法銜接台61線西濱快速道路。記者胡蓬生／攝影
台72線東西向快速道路現有起點在後龍市區，僅差2、3公里無法銜接台61線西濱快速道路。記者胡蓬生／攝影
公路總局進行台72線延伸台61線可行性研究，提出3條路線方案，地方要求選擇路堤共構的第3方案。圖／後龍鎮公所提供
公路總局進行台72線延伸台61線可行性研究，提出3條路線方案，地方要求選擇路堤共構的第3方案。圖／後龍鎮公所提供

農地 西濱快速公路 石虎

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