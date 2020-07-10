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新竹動物園兩隻老虎開15歲慶生趴 大啖特製蛋糕

中央社 / 新竹市10日電

新竹市立動物園孟加拉虎雙胞胎兄弟六福、來福今天滿15歲，園方特辦生日派對，特製「肉塊冰蛋糕」供享用，在場民眾同歡，大喊生日快樂。

新竹市副市長沈慧虹到場同樂，入園遊客齊聚在猛獸展示區，一起為老虎慶生、唱生日快樂歌。

沈慧虹表示，新竹市長林智堅上任以來，積極改善動物伙食、醫療與環境，總預算增加6成，醫療費、人力提升，希望讓動物們有美好的家，也打造動物園成為生命教育基地，讓民眾可近距離、安全接近老虎和長臂猿等。

沈慧虹說，10日生日的六福與來福5個月大時就從六福村動物園到新竹，動物園改造重生後，在新家住得很舒適，感謝牠們為孩子們帶來歡樂。

新竹市立動物園長楊礎遠表示，為慶祝生日，園方特製「肉塊冰蛋糕」，邀現場民眾與小朋友們一起唱生日快樂歌，讓兩隻老虎度過開心生日。

楊礎遠說，特製「肉塊冰蛋糕」是兩隻老虎平常最愛吃的牛肉，經飼養員評估，以符合老虎健康進食分量、搭配血水冰塊製作，不只讓牠們開心大啖美食，也能舔食冰塊消暑。

根據動物園提供的資料，六福與來福是同胎出生的雙胞胎兄弟，出生後由老虎媽媽撫育養大，個性活潑，對外界環境有極大適應力。

動物園表示，老虎兄弟外型極相似，哥哥「六福」性情較穩重，弟弟「來福」不怕人、又愛玩，每晚「下班」時會準時走回籠舍，卻常貪玩惹哥哥生氣，園區內常可聽到老虎們咆哮，為動物園添增許多生氣。

園方表示，野生孟加拉虎平均壽命約15到20年，人工飼養可達20到25年。

據動物園官網介紹，孟加拉虎因一身美麗皮毛成為瀕臨絕種動物，全球剩不到4000隻，正面臨滅絕危機。目前孟加拉虎人工飼養數量是野外3倍，在瀕臨絕種狀況下，人工飼養及復育是保護孟加拉虎基因庫的一種方式。

園方表示，歡慶老虎生日，10日到12日在園內打卡可兌換雞蛋糕點心或精美小禮，數量有限，邀大家一起到動物園祝老虎兄弟生日快樂。

動物園 新竹 孟加拉

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竹市動物園7月10日為兩隻老虎慶生 特製肉塊冰蛋糕

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