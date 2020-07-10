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搶搭三倍券商機 全國商圈嘉年華18日台南登場
搶搭三倍券商機，經濟部中小企業處舉辦全國商圈嘉年華活動，將在本月18、19日於台南河樂廣場旁登場，經發局長陳凱凌表示，疫情造成商圈生意跌落谷底，隨著疫情趨緩，歡迎大家到台南品嘗美食，持振興三倍券消費還能享各項好康。
中華民國全國商圈總會長胡神賀表示，全國商圈總會一直以來都非常用心在推廣商圈各地方特色及發展，希望透過商圈全國行銷活動的各項工作推動，拓展商機，促進地方經濟發展，18、19日的活動將有70多攤位，民眾持三倍券來消費將「打折打到骨折」。
陳凱凌說，各項管制逐步解封，民眾出遊意願飆高，近期已激起一波報復性的消費熱潮，緊接著經濟部在7月15日將推出振興三倍券，台南市也配合三倍券推出各項消費優惠措施，歡迎大家到台南參加商圈嘉年華，欣賞有「世界七大令人期待公園」美譽的河樂廣場。
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