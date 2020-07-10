實體振興三倍券送抵桃園 鄭文燦將兌換夜市券

全國郵局將在15日正式發售實體振興三倍券，桃園市的實體紙本券今天上午10時許分別送抵桃園及平鎮2個存放點，桃園市長鄭文燦表示，會領取紙本三倍券以兌換桃園夜市券賺優惠。

鄭文燦上午出席花蓮縣政府市政參訪及業務交流活動後表示，目前已經有許多人預購三倍券，部分民眾還是習慣使用實體三倍券，桃園市政府也有推出夜市券，讓200元三倍券可變成400元，他也計劃領取實體三倍券，率先體驗兌換桃園市夜市券賺取優惠。

平鎮分局與桃園分局表示，平鎮區高雙郵局及桃園郵局快捷股，分別是南、北桃園振興三倍券的總存放點，上午10時許送抵清點後，已陸續送往各區郵局支局，市警局了除派遣前導及殿後警車護送外，平鎮及桃園分局更規劃荷槍實彈警力戒備，全程錄影蒐證。

警方表示，郵局下週正式販售實體振興三倍券，預期將有大批民眾湧入郵局領取，警方除將規劃警力加強郵局周邊安全巡守外，也再次呼籲，目前警方已接獲多起有關振興券詐騙簡訊，吸引民眾點擊以騙取個資，請大家小心謹慎以免影響個人權益。