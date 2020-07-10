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三倍券下週郵局發售 桃警警車全程護送到各支局

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃市警局與轄區平鎮警方全程增派警車嚴密戒護每輛運送三倍券的郵務車。記者高宇震／攝影
桃市警局與轄區平鎮警方全程增派警車嚴密戒護每輛運送三倍券的郵務車。記者高宇震／攝影

全國郵局將在15日發售實體振興三倍券，桃園全市的實體紙本券今天早上也從台北出發，分別送往桃園及平鎮二個存放點，桃市警局與轄區平鎮警方接獲通報後，全程增派警車嚴密戒護每輛運送三倍券的郵務車，郵局門口也布署多名荷槍實彈的警力嚴加戒備，警方嚴密的護送下，郵務車從總存放點平鎮區高雙郵局出發，將振興券全部順利配送到各支局。

平鎮警分局保安民防組警務員陳運照表示，平鎮區高雙郵局是桃園市南區振興三倍券的總存放點，之後將陸續送往中壢、平鎮、楊梅、大園、龍潭及觀音等各區郵局支局，為求護券任務滴水不漏，桃市警局除派遣前導及殿後警車護送外，平鎮警方更是規劃層層警力荷槍實彈嚴加戒備，並全程錄影蒐證。

送往桃園市南區的振興三倍券總價值將高達數億元，該批振興三倍券由郵局人員清點完成後，再由各行政區警察分局派遣警車，全程護各區郵務車返回各郵局支局，警方全程荷槍實彈，並採高規格戒備，好讓民眾都能在15日順利領取。

警方另表示，下週郵局正式販售實體振興三倍券，預期將會有眾多民眾湧入郵局領取，屆時除將規劃警力加強郵局周邊安全巡守外，也再次強調，目前警方已接獲多起有關振興券的詐騙簡訊，吸引點擊後騙取個資、進而行騙，民眾應多加注意，避免遭歹徒詐騙，影響個人權益。

郵局 詐騙 警察

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