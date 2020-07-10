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三倍券下週郵局發售 桃警警車全程護送到各支局
全國郵局將在15日發售實體振興三倍券，桃園全市的實體紙本券今天早上也從台北出發，分別送往桃園及平鎮二個存放點，桃市警局與轄區平鎮警方接獲通報後，全程增派警車嚴密戒護每輛運送三倍券的郵務車，郵局門口也布署多名荷槍實彈的警力嚴加戒備，警方嚴密的護送下，郵務車從總存放點平鎮區高雙郵局出發，將振興券全部順利配送到各支局。
平鎮警分局保安民防組警務員陳運照表示，平鎮區高雙郵局是桃園市南區振興三倍券的總存放點，之後將陸續送往中壢、平鎮、楊梅、大園、龍潭及觀音等各區郵局支局，為求護券任務滴水不漏，桃市警局除派遣前導及殿後警車護送外，平鎮警方更是規劃層層警力荷槍實彈嚴加戒備，並全程錄影蒐證。
送往桃園市南區的振興三倍券總價值將高達數億元，該批振興三倍券由郵局人員清點完成後，再由各行政區警察分局派遣警車，全程護各區郵務車返回各郵局支局，警方全程荷槍實彈，並採高規格戒備，好讓民眾都能在15日順利領取。
警方另表示，下週郵局正式販售實體振興三倍券，預期將會有眾多民眾湧入郵局領取，屆時除將規劃警力加強郵局周邊安全巡守外，也再次強調，目前警方已接獲多起有關振興券的詐騙簡訊，吸引點擊後騙取個資、進而行騙，民眾應多加注意，避免遭歹徒詐騙，影響個人權益。
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