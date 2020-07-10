雪霸「山椒魚帶我遊觀霧」系列免費活動 今起預約報名

雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心每年暑假辦理「山椒魚帶我遊觀霧」系列免費活動，不僅深受遊客歡迎，也是親子進行生態體驗學習的好選擇，雪霸國家公園管理處除了延續往年山椒魚手偶劇場、步道自然體驗及中海拔原生植物導覽活動外，今年還特別規畫了夜間觀察、山椒魚生態調查體驗及蝙蝠答客問等活動，今天起開放預約報名，喜愛觀霧的朋友請把握機會。

雪管處指出，聖稜線美景、檜山巨木、觀霧瀑布、雲霧森林，這些多樣化的景觀與原始自然的步道，一直是觀霧旅遊者喜愛的特色，國家公園除承載這些豐富生態與自然景觀，同時扮演一個可以讓人反思當前社會環境議題及提出討論的平臺，這次新冠肺炎疫情提醒了大家，民眾的健康必須植基於完整生態環境下，物種保育更是國家公園最重要的核心工作。

雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心成立以來，一直努力透過展示及多樣化的解說活動，要讓民眾認識山椒魚的生態及在氣候變遷下所面臨的危機；今年暑假雪管處推出豐富的活動內容，包括「山椒魚的好朋友們-親子手偶故事劇場」、「輕輕地走在步道上-大鹿林道東線步道自然體驗健行」、「霧裡看花-觀霧中海拔原生植物導覽」、「森林偵探007-山椒魚、蝙蝠及觀霧野鳥答客問活動」。