聽新聞
test
0:00 / 0:00
雪霸「山椒魚帶我遊觀霧」系列免費活動 今起預約報名
雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心每年暑假辦理「山椒魚帶我遊觀霧」系列免費活動，不僅深受遊客歡迎，也是親子進行生態體驗學習的好選擇，雪霸國家公園管理處除了延續往年山椒魚手偶劇場、步道自然體驗及中海拔原生植物導覽活動外，今年還特別規畫了夜間觀察、山椒魚生態調查體驗及蝙蝠答客問等活動，今天起開放預約報名，喜愛觀霧的朋友請把握機會。
雪管處指出，聖稜線美景、檜山巨木、觀霧瀑布、雲霧森林，這些多樣化的景觀與原始自然的步道，一直是觀霧旅遊者喜愛的特色，國家公園除承載這些豐富生態與自然景觀，同時扮演一個可以讓人反思當前社會環境議題及提出討論的平臺，這次新冠肺炎疫情提醒了大家，民眾的健康必須植基於完整生態環境下，物種保育更是國家公園最重要的核心工作。
雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心成立以來，一直努力透過展示及多樣化的解說活動，要讓民眾認識山椒魚的生態及在氣候變遷下所面臨的危機；今年暑假雪管處推出豐富的活動內容，包括「山椒魚的好朋友們-親子手偶故事劇場」、「輕輕地走在步道上-大鹿林道東線步道自然體驗健行」、「霧裡看花-觀霧中海拔原生植物導覽」、「森林偵探007-山椒魚、蝙蝠及觀霧野鳥答客問活動」。
雪管處表示，各項活動免費參加，但其中部分活動因有人數限制，7月10日起開放網路報名或電洽觀霧山椒魚生態中心（037）276300預約，相關詳情可上雪霸國家公園管理處網站：http://www.spnp.gov.tw、雪霸臉書粉絲團「登峰造極 雪霸之美」查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言